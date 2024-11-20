Станислав Еремин: «Мы находимся в сложной ситуации. И для сборной сейчас полезны игры с любыми соперниками»

Станислав Еремин рассказал о пользе матчей с Ливией и Тунисом.

Отстраненная от официальных международных соревнований сборная России примет участие в турнире с двумя африканскими командами.

«Мы сейчас должны использовать любую возможность для проведения международных матчей. И пусть это будут, допустим, соперники, исповедующие несколько другой стиль баскетбола: те же африканские сборные.

У нас в сборной сейчас в основном молодые ребята, которым нужен какой‑то международный опыт. Нужны не просто тренировки, а именно соревнования. Видно, что Российская федерация баскетбола старается сделать все возможное для проведения таких матчей.

Мы действительно находимся в сложной ситуации. И для сборной сейчас полезны игры с любыми соперниками, кроме, конечно, совсем слабых. Вообще, нам нужно увеличивать и свои соревнования. Надо, чтобы их было как можно больше. Особенно для молодых ребят», – считает заслуженный тренер России.