Станислав Еремин: «Мы находимся в сложной ситуации. И для сборной сейчас полезны игры с любыми соперниками»
Отстраненная от официальных международных соревнований сборная России примет участие в турнире с двумя африканскими командами.
«Мы сейчас должны использовать любую возможность для проведения международных матчей. И пусть это будут, допустим, соперники, исповедующие несколько другой стиль баскетбола: те же африканские сборные.
У нас в сборной сейчас в основном молодые ребята, которым нужен какой‑то международный опыт. Нужны не просто тренировки, а именно соревнования. Видно, что Российская федерация баскетбола старается сделать все возможное для проведения таких матчей.
Мы действительно находимся в сложной ситуации. И для сборной сейчас полезны игры с любыми соперниками, кроме, конечно, совсем слабых. Вообще, нам нужно увеличивать и свои соревнования. Надо, чтобы их было как можно больше. Особенно для молодых ребят», – считает заслуженный тренер России.
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