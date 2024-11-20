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Антон Понкрашов о Кубке Дружбы: «Соперники более серьезные, чем летом. Легкой прогулки не получится»

Антон Понкрашов поделился ожиданиями от Кубка Дружбы.

«Рад, что сборная играет. На этот раз главный тренер Зоран Лукич собрал более серьезный состав. Но и соперники сейчас тоже посерьезнее, чем летом. Поэтому тут не получится такой простой прогулки, что была на последнем турнире в Перми, где участвовала наша сборная.

Интересно будет понаблюдать за этими матчами. В команде много ребят, которые ранее уже играли за национальную команду. Единственная проблема — мало времени на подготовку: ребята всего несколько дней работают вместе. Не всегда просто приходится в таких условиях, поскольку надо тренироваться, сыгрываться, и все ребята в разном состоянии и на разных ролях в своих клубах», — сказал чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр.

Сборная России в рамках Кубка Дружбы сыграет с командами Туниса и Ливии. Турнир пройдет в Москве с 22 по 24 ноября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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