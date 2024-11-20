Антон Понкрашов о Кубке Дружбы: «Соперники более серьезные, чем летом. Легкой прогулки не получится»
«Рад, что сборная играет. На этот раз главный тренер Зоран Лукич собрал более серьезный состав. Но и соперники сейчас тоже посерьезнее, чем летом. Поэтому тут не получится такой простой прогулки, что была на последнем турнире в Перми, где участвовала наша сборная.
Интересно будет понаблюдать за этими матчами. В команде много ребят, которые ранее уже играли за национальную команду. Единственная проблема — мало времени на подготовку: ребята всего несколько дней работают вместе. Не всегда просто приходится в таких условиях, поскольку надо тренироваться, сыгрываться, и все ребята в разном состоянии и на разных ролях в своих клубах», — сказал чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр.
Сборная России в рамках Кубка Дружбы сыграет с командами Туниса и Ливии. Турнир пройдет в Москве с 22 по 24 ноября.
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