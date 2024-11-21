Андрей Кириленко: «Владислав Емченко – один из лидеров сборной, на нем большая ответственность»
Андрей Кириленко назвал Владислава Емченко одним из лидеров национальной сборной.
«Как показывает наша практика последних нескольких лет, это один из лидеров национальной команды. На него оказывается большое давление, на нем очень большая ответственность.
Для молодых ребят это серьезный вызов. С другой стороны, если ты хочешь быть хорошим игроком, надо принимать этот вызов, надо не стесняться забирать на себя дополнительную ответственность и вести за собой команду», — сказал президент РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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