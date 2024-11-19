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Сергей Елевич: «У сборной России очень приличный уровень и без международной арены»

Сергей Елевич поделился ожиданиями от Кубка Дружбы .

«Наверное, неплохие соперники. У Туниса всегда была довольно приличная команда, по Ливии не так хорошо владею информацией. Если еще Тунис в сильнейшем составе, то вообще очень неплохая сборная. Но не думаю, что у них все самые лучшие игроки приедут.

Но меня здесь больше не соперники, а наша команда интересует: как Лукич сформирует игру, как будет использовать возможности, какие варианты будут наиграны, какие наработки будут по нападению и защите, какая тактика. Это здесь будет главным.

Победа наших ребят в турнире, конечно, не вызывает сомнений. Уровень нашей сборной очень приличный, несмотря на то, что сейчас не играем на международной арене. И чемпионат у нас хороший, а игроки сборной получают в нем игровое время», — сказал заслуженный тренер России.

Сборная России в рамках Кубка Дружбы сыграет с командами Туниса и Ливии. Турнир пройдет в Москве с 22 по 24 ноября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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Сборная Ливии
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