Болельщик «Бакс» забросил с середины площадки от верхнего края щита и выиграл 10 тысяч долларов
Болельщик «Милуоки» выиграл 10 тысяч долларов.
В большом перерыве матча между «Милуоки» и «Чикаго» (122:106) болельщику «Бакс» удалось выиграть приз в 10 000 долларов, совершив бросок с середины площадки.
Перед тем, как опуститься в кольцо, мяч несколько раз отскочил от верхнего края щита и счетчика 24 секунд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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