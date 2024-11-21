Болельщик «Бакс» забросил с середины площадки от верхнего края щита и выиграл 10 тысяч долларов

Болельщик «Милуоки» выиграл 10 тысяч долларов.

В большом перерыве матча между «Милуоки » и «Чикаго» (122:106) болельщику «Бакс» удалось выиграть приз в 10 000 долларов, совершив бросок с середины площадки.

Перед тем, как опуститься в кольцо, мяч несколько раз отскочил от верхнего края щита и счетчика 24 секунд.