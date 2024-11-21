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Яннис Адетокумбо: «Казалось, что мы проиграли 20 матчей. Больше не хотим такого»

«Милуоки» выиграл 4 из последних 5 матчей.

41 очко Янниса Адетокумбо помогло команде одолеть «Чикаго» (122:106).

«Проигрывать 5 или 6 подряд было ужасно. Лично мне казалось, что мы уступили уже игр 20. Мы больше не хотим такого. Хотим следовать в нужном направлении, показывать хороший баскетбол, доверять друг другу, двигать мяч, помогать выигрывать матчи.

Впереди еще много игр. 67. Мы выбрали правильное направление. Побеждаем дома.

У нас еще есть большая часть сезона. Было бы легко опустить голову, но мы не станем. Не будем жалеть себя. И другим не стоит этого делать», – заключил форвард «Бакс».

Победа над «Чикаго» вывела «Милуоки» в зону плей-ин с результатом 6-9.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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