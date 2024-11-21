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Никола Вучевич забросил необычный мяч с отскоком от пола, судьи засчитали потерю

В матче «Чикаго» – «Милуоки» произошел курьезный момент.

В середине второй четверти центровой «Буллс» Никола Вучевич смазал лэй-ап, после чего попытался забрать подбор и случайно забросил мяч в кольцо с отскоком от паркета. Попадание не было засчитано, поскольку мяч сначала прошел через кольцо снизу вверх, а затем опустился в него.

Судьи засчитали аут, Вучевичу была записана потеря.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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