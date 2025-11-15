  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шакил О′Нил: «Когда Леброн вернется, Ривз будет снова стоять в углу и бросать трехочковые на последних секундах»
14

Шакил О′Нил: «Когда Леброн вернется, Ривз будет снова стоять в углу и бросать трехочковые на последних секундах»

Шакил О′Нил считает, что с возвращением Джеймса роль Ривза сократится.

Легендарный центровой Шакил О′Нил поделился своим мнением насчет выступлений защитника «Лейкерс» Остина Ривза в текущем сезоне.

«Он умеет играть. Но когда большой босс возвращается, все смещается обратно... Я скажу это уличными терминами. Пока старший в тюрьме, ты тут заправляешь. Но как только он возвращается домой...

Мне в каком-то смысле жаль Остина, потому что он выглядит отлично. Он хорошо играет. Но когда у них будет полный состав, Ривз будет снова стоять в углу и бросать трехочковые на последних секундах», – сказал О’Нил.

В отсутствие Леброна Джеймса, восстанавливающегося после травмы, Остин Ривз набирает в среднем 28,6 очка, 5 подборов и 8,2 передачи. Для сравнения, его показатели в прошлом сезоне составляли 20,2 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Шакила О′Нила
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoШакил О′Нил
logoОстин Ривз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нам казалось, что он вообще не тренировался летом». Физическая форма и подход Энтони Дэвиса вызывали вопросы в «Лейкерс» перед обменом
14 ноября, 19:16
«Не спрашивайте, пока не увижу состояния Леброна Джеймса». В НБА сомневаются в возможностях «Лейкерс» и «Сперс» войти в Топ-4 Запада
14 ноября, 16:55
Леброн Джеймс провел еще одну тренировку с фарм-клубом «Лейкерс» без каких-либо признаков проблем с ишиасом
14 ноября, 04:40
Главные новости
Брайан Скалабрини: «Нико Харрисон помог Дончичу, когда обменял его в «Лейкерс»
11 минут назад
Яннис Адетокумбо вмешался и помог «Лейкерс» забрать у судей мяч, которым Аду Тьеро набрал первые очки в НБА
20 минут назадВидео
«Мяч не врет!» Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо
42 минуты назадВидео
Экс-игрок основы «Орландо» в 2023 году рассказал беттору о намерении команды провести матч вторым составом (Эмик)
44 минуты назад
Купер Флэгг отыграл за «Даллас» в «регулярках» больше минут, чем Энтони Дэвис
58 минут назад
Остин Ривз: «Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития»
59 минут назадВидео
Джа Морэнт не смог доиграть матч против «Кливленда» из-за травмы
сегодня, 04:47Видео
Иммануэл Куикли снял кроссовки и подарил их фанатам посреди матча
сегодня, 04:38Видео
Стефен Карри о расставании с Under Armour: «В индустрии кроссовок все сложно устроено. Решение принято в интересах обеих сторон»
сегодня, 04:33
НБА. 41 очко Дончича помогло «Лейкерс» разгромить «Милуоки», «Денвер» разобрался с «Миннесотой» и другие результаты
сегодня, 04:23
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 22:08
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Парижу», «Страсбур» обыграл «Булазак» и другие результаты
вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Дертоне», «Ваноли Кремона» крупно обыграла «Триест»
вчера, 21:35
Чемпионат Греции. «Марусси» крупно уступил АЕКу, «Кардицас» обыграл «Перистери»
вчера, 20:44
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Илирию», «Босна Роял» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:40
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» справился с «Петким Спор», «Мерсин» уступил «Тюрк Телекому»
вчера, 20:30
Василий Карасев: «Играли достойно, но концовку провалили – и в защите, и в нападении»
вчера, 18:35
Антон Юдин о победе «Локо»: «Какой-то злой рок – каждый матч минус игрок»
вчера, 18:28
Евгений Пашутин: «Внимательно разобрали матч «Автодора» против ЦСКА и сегодня выглядели солидно»
вчера, 18:08
Миленко Богичевич о 8-м поражении «Автодора» подряд: «В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день»
вчера, 17:59