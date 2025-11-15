Шакил О′Нил: «Когда Леброн вернется, Ривз будет снова стоять в углу и бросать трехочковые на последних секундах»
Легендарный центровой Шакил О′Нил поделился своим мнением насчет выступлений защитника «Лейкерс» Остина Ривза в текущем сезоне.
«Он умеет играть. Но когда большой босс возвращается, все смещается обратно... Я скажу это уличными терминами. Пока старший в тюрьме, ты тут заправляешь. Но как только он возвращается домой...
Мне в каком-то смысле жаль Остина, потому что он выглядит отлично. Он хорошо играет. Но когда у них будет полный состав, Ривз будет снова стоять в углу и бросать трехочковые на последних секундах», – сказал О’Нил.
В отсутствие Леброна Джеймса, восстанавливающегося после травмы, Остин Ривз набирает в среднем 28,6 очка, 5 подборов и 8,2 передачи. Для сравнения, его показатели в прошлом сезоне составляли 20,2 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи.