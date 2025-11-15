Данк Шэйдона Шарпа через Джабари Смита и бросок сверху Виктора Вембаньямы после передачи самому себе от щита стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 14 ноября.
Авторами хайлайтов стали защитник «Портленда» Шэйдон Шарп, центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и защитник «Шарлотт» Тре Мэнн.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
