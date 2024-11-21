41+9+8 от Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго»
«Бакс» взяли верх над «Буллз» со счетом 122:106.
Лучшим в составе «Милуоки» стал форвард Яннис Адетокумбо. На его счету 41 очко, 9 подборов и 8 передач при 17 точных из 24 бросков с игры и 7 из 14 со штрафной линии.
Со стороны соперника выделился форвард Зак Лавин, набравший 27 очков, 5 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
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