41+9+8 от Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго»

«Бакс» взяли верх над «Буллз» со счетом 122:106.

Лучшим в составе «Милуоки» стал форвард Яннис Адетокумбо. На его счету 41 очко, 9 подборов и 8 передач при 17 точных из 24 бросков с игры и 7 из 14 со штрафной линии.

Со стороны соперника выделился форвард Зак Лавин, набравший 27 очков, 5 подборов и 6 передач.