Видео
1

41+9+8 от Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго»

«Бакс» взяли верх над «Буллз» со счетом 122:106.

Лучшим в составе «Милуоки» стал форвард Яннис Адетокумбо. На его счету 41 очко, 9 подборов и 8 передач при 17 точных из 24 бросков с игры и 7 из 14 со штрафной линии.

Со стороны соперника выделился форвард Зак Лавин, набравший 27 очков, 5 подборов и 6 передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
logoЧикаго
logoЯннис Адетокумбо
logoЗак Лавин
logoМилуоки
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Для этого и нужен тренерский штаб». Ассистенты заставили Кенни Эткинсона поставить Джейлона Тайсона в основу
9 минут назад
Дрэймонд Грин: «Стив Керр и Стеф Карри насели на меня по поводу потерь мяча»
422 минуты назад
Дабл-дабл (31+12) Алперена Шенгюна помог «Хьюстону» обыграть «Индиану»
41 минуту назадВидео
Евробаскет-2025. Квалификация. Северная Македония встретится с Литвой, Дания сыграет с Сербией и другие матчи
53 минуты назад
Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Париж», «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном» и другие матчи
сегодня, 07:25
Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс набрали 70 очков на двоих в матче с «Финиксом»
1сегодня, 07:15Видео
«Гордимся его стойкостью». Элфрид Пэйтон дебютировал за «Пеликанс»
сегодня, 06:50
«Прекрасное зрелище». Чет Холмгрен высоко оценил дебют Айзейи Хартенштайна за «Оклахому»
3сегодня, 06:35Видео
НБА. 36 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Финиксом», «Голден Стэйт» крупно обыграл «Атланту» и другие результаты
95сегодня, 06:11
Десмонд Бэйн показал жест «выстрела» в сторону Калеба Мартина
11сегодня, 06:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Юта» подпишет двусторонний контракт с форвардом Дэвидом Джонсом
сегодня, 05:10
«Хьюстон» не заинтересован в обмене ключевых молодых игроков на Янниса Адетокумбо
7сегодня, 04:30
Айзейя Хартенштайн может дебютировать за «Тандер» сегодня в матче против «Блэйзерс»
вчера, 20:37
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич должен быть лидером, прикладывать немного усилий и исправить язык тела»
5вчера, 20:32
Фуркан Коркмаз выбыл на несколько недель из-за перелома копчика
вчера, 19:02
Чарльз Ли о решении посадить Ламело Болла в концовке: «У Тре Мэнна немного лучше шел бросок, он был немного полезнее»
2вчера, 18:38
Скотти Барнс возобновил тренировки на площадке
вчера, 18:18
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Миланом»
вчера, 18:13
Никола Йокич, Лука Дончич и Яннис Адетокумбо возглавляют Топ-100 игроков НБА по верии The Ringer
6вчера, 17:55
Стефен Карри о 5-м чемпионском титуле: «Это единственное, ради чего я сейчас играю»
5вчера, 16:46