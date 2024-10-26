Видео
2

Яннис Адетокумбо поставил сверху через Николу Вучевича

Яннис Адетокумбо исполнил шикарный постер-данк.

Лидер «Милуоки» поставил сверху через центрового «Чикаго» Николу Вучевича.

Несмотря на 38 очков, 11 подборов и 5 передач от греческого форварда, «Бакс» уступили 122:133.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЧикаго
logoМилуоки
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoНикола Вучевич
logoЯннис Адетокумбо
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Торин Принс взял фотоаппарат и сделал несколько снимков Янниса Адетокумбо во время матча
115 октября, 06:56Фото
Лиллард и Адетокумбо набрали 44 очка на двоих в победном матче с «Чикаго»
215 октября, 06:30Видео
Яннис Адетокумбо оттолкнул Джоша Гидди и получил технический
15 октября, 05:10Видео
Яннис Адетокумбо набрал 46 очков, 16 подборов и 6 передач в матче с «Чикаго»
2 марта, 07:23Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
35 очков и 8 подборов от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс»
115 минут назадВидео
Шакил О’Нил о женском баскетболе: «Единственное, чего не хватает – это данков. Кольцо нужно немного опустить»
226 минут назад
Леброн Джеймс заявил, что хочет отыграть все 82 матча регулярного чемпионата
9сегодня, 05:18
НБА. «Нью-Йорк» разгромил «Индиану», 35 очков от Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Финикс» и другие результаты
176сегодня, 05:03
Бадди Хилд набрал 24 очка при 9 из 11 с игры в первой половине матча с «Джаз»
4сегодня, 04:16Видео
Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях сыграет с «Астаной»
сегодня, 03:59
35 очков Коби Уайта помогли «Чикаго» обыграть «Милуоки» на выезде
сегодня, 03:32Видео
Майк Браун о поражении от «Миннесоты»: «Против хороших команд нельзя позволять себе отрезки, в которые мы играем не на своем уровне»
вчера, 21:15
Евролига. «Фенербахче» уступил «Панатинаикосу», 20 очков Пантера помогли «Барселоне» победить «Виллербан»
22вчера, 20:40
«Это значит, что я что-то делаю правильно». Кевин Дюрэнт рассказал о своей реакции на уважение со стороны молодых игроков
вчера, 20:35Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Ариса», ПАОК встретится с АЕКом
2 минуты назад
Бронни Джеймс не выходил на площадку во втором матче «Лейкерс»
6 минут назад
«Я прежде всего отец». Яннис Адетокумбо пришел на пресс-конференцию в забавном костюме
сегодня, 05:10Видео
Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Анадолу Эфес», «Бешикташ» примет «Каршияку» и другие матчи
сегодня, 04:43
Тайриз Халибертон не смог набрать ни одного очка в проигранном матче с «Никс»
5сегодня, 03:48
«Торонто» проведет матч против «Сиксерс» без 5 игроков, включая Иммануэла Куикли и Ар Джей Барретта
7вчера, 21:30
Бен Бентил покинул «Хапоэль Тель-Авив» после двух матчей за команду
вчера, 20:50
Чемпионат Франции. «Страсбур» крупно обыграл «Лимож»
вчера, 20:10
Трехочковый Костаса Слукаса за минуту до конца матча с «Фенербахче» стал ключевым эпизодом встречи
вчера, 19:59Видео
Джексон Хэйс может пропустить встречу «Лейкерс» с «Финиксом»
вчера, 18:45