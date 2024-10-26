Яннис Адетокумбо поставил сверху через Николу Вучевича
Яннис Адетокумбо исполнил шикарный постер-данк.
Лидер «Милуоки» поставил сверху через центрового «Чикаго» Николу Вучевича.
Несмотря на 38 очков, 11 подборов и 5 передач от греческого форварда, «Бакс» уступили 122:133.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости