Яннис Адетокумбо поставил сверху через Николу Вучевича

Яннис Адетокумбо исполнил шикарный постер-данк.

Лидер «Милуоки » поставил сверху через центрового «Чикаго » Николу Вучевича .

Несмотря на 38 очков, 11 подборов и 5 передач от греческого форварда, «Бакс» уступили 122:133.