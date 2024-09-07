Никола Вучевич прояснил слова о том, что может завершить карьеру через 4 года
Никола Вучевич прояснил слова о возможном завершении карьеры
33-летний центровой «Чикаго» в августе во время прощальной игры Горана Драгича заявил, что «будет рад отыграть два сезона по контракту с «Буллс» и еще два года после этого».
«Меня неправильно поняли. Сказанное не означает, что я хочу играть еще исключительно четыре года.
Меня просто спросили, думаю ли о завершении карьеры. Я такой: «Завершение карьеры?» Мне кажется, у меня есть еще четыре года, а там уже буду думать после этого. Но написали так, будто я хочу отыграть еще четыре года и все», – заявил черногорец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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