Никола Вучевич прояснил слова о том, что может завершить карьеру через 4 года

Никола Вучевич прояснил слова о возможном завершении карьеры

33-летний центровой «Чикаго » в августе во время прощальной игры Горана Драгича заявил, что «будет рад отыграть два сезона по контракту с «Буллс» и еще два года после этого».

«Меня неправильно поняли. Сказанное не означает, что я хочу играть еще исключительно четыре года.

Меня просто спросили, думаю ли о завершении карьеры. Я такой: «Завершение карьеры?» Мне кажется, у меня есть еще четыре года, а там уже буду думать после этого. Но написали так, будто я хочу отыграть еще четыре года и все», – заявил черногорец.