Николу Вучевича могут лишить гражданства Черногории
Иммиграционная и таможенная служба США официально объявила, что центровой «Чикаго» стал гражданином США. В связи с этим его черногорское гражданство может быть аннулировано, сообщает Vijesti.
Министерство внутренних дел Черногории в письменном ответе Vijesti заявило, что Вучевич не станет исключением из правил.
«Для всех лиц, которые, как будет установлено, добровольно приобрели, в дополнение к черногорскому гражданству, гражданство другой страны после 3 июня 2006 года, в соответствии со статьей 24, пунктом 4 Закона о гражданстве Черногории, Министерство юстиции инициирует процедуру утраты черногорского гражданства.
Критерии начала процедуры утраты черногорского гражданства в силу закона одинаковы для всех лиц, независимо от их рода занятий», — говорится в ответе Министерства внутренних дел.
Вучевич играет в НБА с 2011 года. Центровой представлял Черногорию на пяти крупных международных турнирах, а также играл в Олимпийском квалификационном турнире прошлым летом.
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