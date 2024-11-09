«Чикаго» рассмотрит варианты обмена Зака Лавина и Николы Вучевича позже в этом сезоне
«Чикаго» может обменять Зака Лавина и Николу Вучевича по ходу сезона.
Ожидается, что «Буллс» рассмотрят варианты обмена Лавина и Вучевича позже в этом сезоне, сообщает ESPN.com со ссылкой на источники.
Сейчас основное внимание уделяется реабилитации обоих игроков после неудачного сезона-2023/24.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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