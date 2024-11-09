«Чикаго» рассмотрит варианты обмена Зака ​​Лавина и Николы Вучевича позже в этом сезоне

«Чикаго» может обменять Зака ​​Лавина и Николу Вучевича по ходу сезона.

Ожидается, что «Буллс» рассмотрят варианты обмена Лавина и Вучевича позже в этом сезоне, сообщает ESPN.com со ссылкой на источники.

Сейчас основное внимание уделяется реабилитации обоих игроков после неудачного сезона-2023/24.