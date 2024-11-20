3

Джаред Маккейн возглавил рейтинг новичков, Джейлен Уэллс – второй, Далтон Кнехт – третий

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Атакующий защитник «Филадельфии» Джаред Маккейн стал лидером гонки за наградой лучшего новичка года.

Форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс опустился на второе место, форвард «Лейкерс» Далтон Кнехт вошел в десятку и сразу занял в ней третью строчку.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

1. Джаред Маккейн («Филадельфия»)

2. Джейлен Уэллс («Мемфис»)

3. Далтон Кнехт («Лейкерс»)

4. Заккари Рисаше («Атланта»)

5. Зак Иди («Мемфис»)

6. Стефон Касл («Сан-Антонио»)

7. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон»)

8. Ив Мисси («Новый Орлеан»)

10. Александр Сарр («Вашингтон»)

10. Райан Данн («Финикс»)

10. Донован Клинган («Портленд»)

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
logoДжаред Маккейн
logoИв Мисси
logoДонован Клинган
logoСтефон Касл
logoЗаккари Рисаше
logoКарлтон Кэррингтон
logoЗак Иди
logoДалтон Кнехт
Джейлен Уэллс
logoНБА
logoРайан Данн
logoАлександр Сарр
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джаред Маккейн на первом месте среди новичков по количеству матчей с 18+ очками
417 ноября, 16:25
Новичок «Сиксерс» Джаред Маккейн присоединился к Стефу Карри и Джейсону Кидду с редкой статистической линейкой
614 ноября, 09:16Видео
Джейлен Уэллс возглавил рейтинг новичков, Зак Иди – второй, Карлтон Кэррингтон – третий
3913 ноября, 20:43
Джаред Маккейн: «Какой пацан не хотел бы добиться доверия от Кайла Лаури и Пола Джорджа?»
511 ноября, 14:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Финикс» примет «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» встретится с «Атлантой» и другие матчи
952 минуты назад
Уилл Бартон: «Кобе Брайант не только освоил игру Майкла Джордана, но и сделал ее немного лучше»
4сегодня, 20:18
Евролига. «Виртус» принимает «Фенербахче»
2сегодня, 19:50Live
«Набрал 25 очков в четвертой четверти». Лу Уильямс рассказал, как играл пьяным против «Нью-Йорка»
9сегодня, 19:48
«Никто из них не был идеальным, но все были профессионалами». Кендрик Перкинс сравнил Джоэла Эмбиида с членами Зала славы
7сегодня, 19:13
«Все постоянно называют меня лжецом. И кто я теперь?» Леброн Джеймс напомнил, как хвалил Далтона Кнехта в прошлом сезоне
13сегодня, 18:51
«Мне больно смотреть, как он играет». Чендлер Парсонс считает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить сезон
6сегодня, 18:02
«Взял 12-й номер, потому что хотел быть 21-м наоборот». Дуайт Ховард признался, что является поклонником Кевина Гарнетта
сегодня, 17:41
Чендлер Парсонс: «Без Николы Йокича «Денвер» становится командой уровня плей-ин»
14сегодня, 17:27
Деннис Смит: «Дирк Новицки должен мне 10 000 долларов»
2сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Айзейя Хартенштайн может дебютировать за «Тандер» сегодня в матче против «Блэйзерс»
сегодня, 20:37
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич должен быть лидером, прикладывать немного усилий и исправить язык тела»
2сегодня, 20:32
Фуркан Коркмаз выбыл на несколько недель из-за перелома копчика
сегодня, 19:02
Чарльз Ли о решении посадить Ламело Болла в концовке: «У Тре Мэнна немного лучше шел бросок, он был немного полезнее»
1сегодня, 18:38
Скотти Барнс возобновил тренировки на площадке
сегодня, 18:18
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Миланом»
сегодня, 18:13
Никола Йокич, Лука Дончич и Яннис Адетокумбо возглавляют Топ-100 игроков НБА по верии The Ringer
5сегодня, 17:55
Стефен Карри о 5-м чемпионском титуле: «Это единственное, ради чего я сейчас играю»
3сегодня, 16:46
«Очень яркая». Джей Джей Редик недоволен дизайном площадки «Лейкерс» в Кубке НБА
3сегодня, 16:27Фото
Антон Понкрашов о Кубке Дружбы: «Соперники более серьезные, чем летом. Легкой прогулки не получится»
1сегодня, 15:59