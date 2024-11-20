Джаред Маккейн возглавил рейтинг новичков, Джейлен Уэллс – второй, Далтон Кнехт – третий

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Атакующий защитник «Филадельфии» Джаред Маккейн стал лидером гонки за наградой лучшего новичка года.

Форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс опустился на второе место, форвард «Лейкерс» Далтон Кнехт вошел в десятку и сразу занял в ней третью строчку.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

1. Джаред Маккейн («Филадельфия»)

2. Джейлен Уэллс («Мемфис»)

3. Далтон Кнехт («Лейкерс»)

4. Заккари Рисаше («Атланта»)

5. Зак Иди («Мемфис»)

6. Стефон Касл («Сан-Антонио»)

7. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон»)

8. Ив Мисси («Новый Орлеан»)

10. Александр Сарр («Вашингтон»)

10. Райан Данн («Финикс»)

10. Донован Клинган («Портленд»)