Джаред Маккейн возглавил рейтинг новичков, Джейлен Уэллс – второй, Далтон Кнехт – третий
NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.
Атакующий защитник «Филадельфии» Джаред Маккейн стал лидером гонки за наградой лучшего новичка года.
Форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс опустился на второе место, форвард «Лейкерс» Далтон Кнехт вошел в десятку и сразу занял в ней третью строчку.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
1. Джаред Маккейн («Филадельфия»)
2. Джейлен Уэллс («Мемфис»)
3. Далтон Кнехт («Лейкерс»)
4. Заккари Рисаше («Атланта»)
5. Зак Иди («Мемфис»)
6. Стефон Касл («Сан-Антонио»)
7. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон»)
8. Ив Мисси («Новый Орлеан»)
10. Александр Сарр («Вашингтон»)
10. Райан Данн («Финикс»)
10. Донован Клинган («Портленд»)
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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