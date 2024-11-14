Новичок «Сиксерс» Джаред Маккейн присоединился к Стефу Карри и Джейсону Кидду с редкой статистической линейкой

Джаред Маккейн был лучшим в составе «Сиксерс» в матче против «Кливленда».

«Филадельфия » уступила со счетом 106:114. Игру пропускали центровой Джоэл Эмбиид и форвард Пол Джордж. Тайриз Макси восстанавливается после травмы.

Новичок команды 20-летний форвард Джаред Маккейн набрал 34 очка, 10 передач и 2 перехвата, реализовав 6 трехочковых бросков. Ранее подобную статистическую линейку (30+10+2+6) показывали в свой первый год в лиге только Стеф Карри и Джейсон Кидд .

Маккейн был выбран 16-м на драфте этого года.