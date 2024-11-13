6

Джейлен Уэллс возглавил рейтинг новичков, Зак Иди – второй, Карлтон Кэррингтон – третий

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс стал лидером гонки за наградой лучшего новичка года.

Центровой «Мемфиса» Зак Иди опустился на второе место, разыгрывающий «Вашингтона» Карлтон Кэррингтон – третий. Джаред Маккейн («Филадельфия») вошел в Топ-5.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

1. Джейлен Уэллс («Мемфис»)

2. Зак Иди («Мемфис»)

3. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон»)

4. Заккари Рисаше («Атланта»)

5. Джаред Маккейн («Филадельфия»)

6. Райан Данн («Финикс»)

7. Александр Сарр («Вашингтон»)

8. Ив Мисси («Новый Орлеан»)

9. Кишон Джордж («Вашингтон»)

10. Стефон Касл («Сан-Антонио»)

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
logoНБА
logoЗаккари Рисаше
logoЗак Иди
logoАлександр Сарр
logoСтефон Касл
logoКарлтон Кэррингтон
logoДжаред Маккейн
logoИв Мисси
logoКишон Джордж
logoРайан Данн
Джейлен Уэллс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг новичков НБА. Зак Иди, Карлтон Кэррингтон и Джейлен Уэллс открыли гонку этого сезона
107 ноября, 09:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Филадельфия» примет «Кливленд», «Лейкерс» встретятся с «Мемфисом» и другие матчи
1422 минуты назад
Евролига. «Партизан» уступил на своей площадке «Барселоне», «Париж» одержал победу над «Жальгирисом»
923 минуты назад
Еврокубок. 32 очка Симпсона помогли «Клужу» победить «Литкабелис», «Бешикташ» проиграл «Гран-Канарии» и другие результаты
126 минут назад
Билл Симмонс: «Джоэл Эмбиид выглядит как Шакил О’Нил периода «Финикса»
4сегодня, 20:05
Чендлер Парсонс: «Джоэлу Эмбииду стоит пропустить сезон»
6сегодня, 19:50
Джоэл Эмбиид: «Уверен, что рано или поздно начну играть в бэк-ту-бэках»
3сегодня, 19:05
Джоэл Эмбиид и Пол Джордж пропустят матч против «Кливленда»
13сегодня, 18:22
Грегг Попович восстанавливается после микроинсульта
12сегодня, 18:12
НБА планирует создать новую лигу в Европе
3сегодня, 18:08
Егор Демин – 5-й в рейтинге участников драфта-2025 по версии No Ceilings
11сегодня, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Лахин: «Надеюсь после этого сезона выйти на драфт и продолжить карьеру в НБА»
1сегодня, 20:24
Ростислав Вергун о ЦСКА: «У нас есть потенциал играть против таких команд»
4сегодня, 18:49
Андреас Пистиолис об «Уралмаше»: «Нам было очень приятно победить такую серьезную команду»
сегодня, 18:30
Джоэл Эмбиид о матче против «Кэвс»: «Это не мое решение. Если смогу, буду играть»
сегодня, 17:13
«Майами» не планирует обмены в ближайшее время
3сегодня, 16:42
«Лейкерс» могут выменять Йонаса Валанчюнаса или Роберта Уильямса
10сегодня, 16:35
Йовица Арсич о причинах поражения от «Локо»: «Очень много промахов с открытых бросков и глупых ошибок в простых передачах»
сегодня, 15:47
Андрей Ведищев о победе над «Енисеем»: «Непростая игра с равными шансами на успех»
сегодня, 15:43
Джо Маззулла: «Невозможно выиграть матч, позволив сопернику перебросать себя с такой разницей»
сегодня, 15:24
Тайлер Хирро – 7-й игрок в истории НБА, проведший за карьеру несколько матчей с 40+ очками и 10+ трехочковыми
9сегодня, 14:15