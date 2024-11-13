Джейлен Уэллс возглавил рейтинг новичков, Зак Иди – второй, Карлтон Кэррингтон – третий

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Форвард «Мемфиса» Джейлен Уэллс стал лидером гонки за наградой лучшего новичка года.

Центровой «Мемфиса» Зак Иди опустился на второе место, разыгрывающий «Вашингтона» Карлтон Кэррингтон – третий. Джаред Маккейн («Филадельфия») вошел в Топ-5.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

1. Джейлен Уэллс («Мемфис»)

2. Зак Иди («Мемфис»)

3. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон»)

4. Заккари Рисаше («Атланта»)

5. Джаред Маккейн («Филадельфия»)

6. Райан Данн («Финикс»)

7. Александр Сарр («Вашингтон»)

8. Ив Мисси («Новый Орлеан»)

9. Кишон Джордж («Вашингтон»)

10. Стефон Касл («Сан-Антонио»)