Джаред Маккейн: «Какой пацан не хотел бы добиться доверия от Кайла Лаури и Пола Джорджа?»
«Новичок «Сиксерс» установил рекорд карьеры, набрав 27 очков.
«Стараюсь принимать решения, ведущие к победе. Победный перехват, защита. Через меня забросили трехочковый, который привел к овертайму, так что я был обязан вернуть долг команде. Всегда хочу помочь.
Я стараюсь оставаться в моменте. Не задумываюсь об общей картине. О том, что защищаюсь против Ламело Болла в овертайме. Шаг за шагом, в настоящем. Тогда можно успешно реагировать на то, что происходит вокруг.
Какой пацан не хотел бы добиться доверия от Кайла Лаури и Пола Джорджа в решающие моменты? Весь матч они подталкивали меня вперед, говорили, чтобы я не останавливался.
Здорово наладить такой контакт с игроками с такими карьерами», – заключил Джаред Маккейн.
«Филадельфия» одолела «Шарлотт» в овертайме – 107:105.
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