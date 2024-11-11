Джаред Маккейн: «Какой пацан не хотел бы добиться доверия от Кайла Лаури и Пола Джорджа?»

Джаред Маккейн отличился в победной игре с «Шарлотт».

«Новичок «Сиксерс» установил рекорд карьеры, набрав 27 очков.

«Стараюсь принимать решения, ведущие к победе. Победный перехват, защита. Через меня забросили трехочковый, который привел к овертайму, так что я был обязан вернуть долг команде. Всегда хочу помочь.

Я стараюсь оставаться в моменте. Не задумываюсь об общей картине. О том, что защищаюсь против Ламело Болла в овертайме. Шаг за шагом, в настоящем. Тогда можно успешно реагировать на то, что происходит вокруг.

Какой пацан не хотел бы добиться доверия от Кайла Лаури и Пола Джорджа в решающие моменты? Весь матч они подталкивали меня вперед, говорили, чтобы я не останавливался.

Здорово наладить такой контакт с игроками с такими карьерами», – заключил Джаред Маккейн .

«Филадельфия» одолела «Шарлотт» в овертайме – 107:105.