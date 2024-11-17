Джаред Маккейн на первом месте среди новичков по количеству матчей с 18+ очками
Джаред Маккейн – самый результативный новичок этого сезона.
Форвард «Филадельфии» лидирует среди новичков по количеству матчей с 18 очками или больше. На счету Маккейна шесть таких матчей.
Второе место занимает Далтон Кнехт («Лейкерс») с тремя матчами, на третьем – Стефон Касл («Сан-Антонио») с двумя.
Маккейн также лидирует среди новичков по количеству очков в среднем за матч – 14,8.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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