Джаред Маккейн на первом месте среди новичков по количеству матчей с 18+ очками

Джаред Маккейн – самый результативный новичок этого сезона.

Форвард «Филадельфии» лидирует среди новичков по количеству матчей с 18 очками или больше. На счету Маккейна шесть таких матчей.

Второе место занимает Далтон Кнехт («Лейкерс») с тремя матчами, на третьем – Стефон Касл («Сан-Антонио») с двумя.

Маккейн также лидирует среди новичков по количеству очков в среднем за матч – 14,8.