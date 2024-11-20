Наджи Маршалл о Луке Дончиче: «Первая символическая пятерка по игре в защите»
Наджи Маршалл отметил игру Луки Дончич в защите.
«Первая символическая пятерка по игре в защите, больше нечего добавить.
Лука выкладывается на площадке. Он понимает игру, он мастер. Он знает, что делает, и он определенно умеет защищаться. Люди недооценивают это, но он определенно хороший защитник, это точно», – сказал форвард «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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