Наджи Маршалл о Луке Дончиче: «Первая символическая пятерка по игре в защите»

Наджи Маршалл отметил игру Луки Дончич в защите.

«Первая символическая пятерка по игре в защите, больше нечего добавить.

Лука выкладывается на площадке. Он понимает игру, он мастер. Он знает, что делает, и он определенно умеет защищаться. Люди недооценивают это, но он определенно хороший защитник, это точно», – сказал форвард «Далласа ».