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Дончич вернулся в состав после травмы и набрал 26 очков. «Даллас» разгромил «Новый Орлеан» с разницей «+41», одержав 3-ю победу подряд

Лука Дончич восстановился после травмы и вернулся в состав «Мэверикс».

Словенский защитник «Далласа» стал самым результативным игроком матча с «Новым Орлеаном», набрав 26 очков. Техасцы победили со счетом 132:91 в рамках Кубка НБА.

«Мэвз» взяли третью игру подряд, обновив свой рекорд по количеству набранных очков и разнице («+41») в нынешнем сезоне.

Дончич ранее пропустил свою первую игру в сезоне, когда «Даллас» справился с «Оклахомой» в воскресенье. Луку беспокоил ушиба правого колена. Сегодня в его активе также 5 подборов, 5 результативных передач и 3 перехвата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoДаллас
logoЛука Дончич
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