Шэй Гилджес-Александер набрал 2 очка против Пи Джей Вашингтона за 25 владений

Пи Джей Вашингтон успешно отзащищался против лидера «Тандер».

По продвинутой статистике, в 25 владениях, когда форвард «Далласа» персонально опекал Шэя Гилджеса-Александера на своей половине площадки, звездный разыгрывающий «Оклахомы» смог набрать 2 очка. В других 54 владениях защитник записал на свой счет 33 очка.

«Мэверикс» взяли верх над «Тандер» (121:119) в гостях в отсутствие Луки Дончича.

Вашингтон закончил матч с 27 очками и 17 подборами.