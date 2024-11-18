Шэй Гилджес-Александер набрал 2 очка против Пи Джей Вашингтона за 25 владений
Пи Джей Вашингтон успешно отзащищался против лидера «Тандер».
По продвинутой статистике, в 25 владениях, когда форвард «Далласа» персонально опекал Шэя Гилджеса-Александера на своей половине площадки, звездный разыгрывающий «Оклахомы» смог набрать 2 очка. В других 54 владениях защитник записал на свой счет 33 очка.
«Мэверикс» взяли верх над «Тандер» (121:119) в гостях в отсутствие Луки Дончича.
Вашингтон закончил матч с 27 очками и 17 подборами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Изтока Франко
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