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«Денвер» пытался заполучить Луку Дончича в 2018 году через обмен 2-го драфт-пика «Сакраменто»

«Наггетс» хотели подписать Луку Дончича перед драфтом 2018.

По сообщению сотрудника клуба, бывшего репортера Майка Сингера, «Денвер» знал о негативном отношении управлявшего клубом Владе Диваца к словенскому баскетболисту и пытался выменять 2-й драфт-пик на защитника Гэри Хэрриса и 2 выбора в первом раунде. На определенной стадии сотрудники команды были уверены, что смогли заполучить Дончича. В итоге «Кингз» отказались от предложения и выбрали Марвина Бэгли.

Форвард Саша Везенков также рассказывал, что Никола Йокич и главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун звонили ему в 2016 году и предлагали выйти на драфт НБА, описывая интерес клуба к его подписанию. Команда была нацелена на европейских игроков. Форвард не решился форсировать карьеру в США и был выбран «Бруклином» через год, однако приехал в лигу только в 2023 году в 28 лет и не смог показать себя.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
logoДенвер
logoБруклин
logoСакраменто
logoГэри Харрис
logoНикола Йокич
logoЛука Дончич
logoАлександар Везенков
logoМарвин Бэгли
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