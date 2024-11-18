«Денвер» пытался заполучить Луку Дончича в 2018 году через обмен 2-го драфт-пика «Сакраменто»
По сообщению сотрудника клуба, бывшего репортера Майка Сингера, «Денвер» знал о негативном отношении управлявшего клубом Владе Диваца к словенскому баскетболисту и пытался выменять 2-й драфт-пик на защитника Гэри Хэрриса и 2 выбора в первом раунде. На определенной стадии сотрудники команды были уверены, что смогли заполучить Дончича. В итоге «Кингз» отказались от предложения и выбрали Марвина Бэгли.
Форвард Саша Везенков также рассказывал, что Никола Йокич и главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун звонили ему в 2016 году и предлагали выйти на драфт НБА, описывая интерес клуба к его подписанию. Команда была нацелена на европейских игроков. Форвард не решился форсировать карьеру в США и был выбран «Бруклином» через год, однако приехал в лигу только в 2023 году в 28 лет и не смог показать себя.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий