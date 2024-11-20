Тайриз Макси о роли на командном собрании: «Хотел высказаться»

Тайриз Макси прокомментировал командное собрание после поражения от «Майами».

«Я хотел высказаться. Я чувствовал необходимость высказаться, потому что хотел поделиться тем, что мы лучше, чем то, что мы показываем на площадке.

Много слов было сказано, но что есть, то есть. Мы сказали то, что должны были сказать, и теперь нам нужно двигаться дальше и продолжать сезон. Все понимают, что поставлено на карту. Задеты чувства каждого в команде», – сказал разыгрывающий «Филадельфии».