0

Тайриз Макси о роли на командном собрании: «Хотел высказаться»

Тайриз Макси прокомментировал командное собрание после поражения от «Майами».

«Я хотел высказаться. Я чувствовал необходимость высказаться, потому что хотел поделиться тем, что мы лучше, чем то, что мы показываем на площадке.

Много слов было сказано, но что есть, то есть. Мы сказали то, что должны были сказать, и теперь нам нужно двигаться дальше и продолжать сезон. Все понимают, что поставлено на карту. Задеты чувства каждого в команде», – сказал разыгрывающий «Филадельфии».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoФиладельфия
logoНБА
logoТайриз Макси
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сиксерс» не обсуждают увольнение Ника Нерса и Дэрила Мори, несмотря на провальный старт сезона
1сегодня, 07:47
Натан Марцион: «Примечательно, насколько больше разговоров о слухах об обмене Янниса, чем об обмене Эмбиида»
вчера, 19:55
Тайриз Макси раскритиковал Джоэла Эмбиида на командном собрании
27вчера, 17:29
Джоэл Эмбиид: «Джимми Батлер – вероятно, лучший игрок в НБА»
12вчера, 14:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тимофей Мозгов дал совет Егору Демину: «Быть собой и много работать. Иногда не надо слушать тренера»
4 минуты назад
«Новый Орлеан» подпишет контракт с Элфридом Пэйтоном
сегодня, 13:16
Евролига. «Виртус» примет «Фенербахче»
сегодня, 13:10
Журналист Исмаил Шенол стал спортивным директором «Анадолу Эфеса»
сегодня, 11:59
Зак Иди может пропустить несколько недель из-за травмы голеностопа
4сегодня, 09:49
Чарльз Баркли: «Дюрэнт и Ирвинг вышвырнули Кенни Эткинсона из «Бруклина». А этот парень знает, как тренировать»
7сегодня, 09:44
Далтон Кнехт о повторении знаменитого жеста Джордана: «Не знал, как отпраздновать»
10сегодня, 09:12Фото
Леброн Джеймс: «Как же облажались 16 команд, не взявшие Далтона Кнехта»
61сегодня, 08:51
Келдон Джонсон и Тре Мэнн – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:10Видео
Майк Джеймс о наследии игроков: «Неужели вы думаете, что через 20 лет кто-то будет вспоминать, что Дюрэнт не выигрывал без Карри?»
19сегодня, 07:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Итак, что ты умеешь?» Бен Симмонс исполнил «сквозняк» из трехсекундной зоны
23 минуты назадВидео
Расселл Уэстбрук получил технический за то, что грозно посмотрел на Санти Альдаму
436 минут назадВидео
Горан Филипович покинул «Валенсию»
сегодня, 12:34
Уилл Харди: «Все на арене за исключением пары человек знали, что следующий бросок исполнит Кнехт. Но эти ребята как раз играют за нас»
2сегодня, 12:23
Эрик Споэльстра и Руди Гобер – в новом Shaqtin’ a Fool
3сегодня, 11:27Видео
«Панатинаикос» сыграет с «Жальгирисом» без Атамана и Османа. Они присоединятся к сборной Турции
сегодня, 11:19
Георгий Жбанов: «Могу сравнить Дуэйна Бэйкона с Марио Хезоней»
1сегодня, 10:45
Коллин Секстон симулировал нарушение в борьбе с Леброном Джеймсом
1сегодня, 10:17Видео
Эрик Бледсоу проведет еще один сезон в Китае
1сегодня, 09:34
Джей Джей Редик о внимании к Кнехту: «Совершенно не беспокоюсь о Далтоне в этом смысле. Он ничего не боится»
сегодня, 08:59