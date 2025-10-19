Маззулла о победителе в драке с Джейленом Брауном: «Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной»

Джо Маззулла рассказал о своем неуступчивом характере.

В одной из серий «Стартовой пятерки» главного тренера «Селтикс» попросили назвать победителя в его воображаемой драке с Джейленом Брауном. Игрок считает, что победил бы он.

«У Джо есть определенный уровень безумия, но, думаю, мое безумие может превзойти все, что он когда-либо видел раньше», – заявил Браун.

«Ему не выиграть. Мы бы оба умерли.

Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной», – сказал Маззулла.