Маззулла о победителе в драке с Джейленом Брауном: «Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной»
Джо Маззулла рассказал о своем неуступчивом характере.
В одной из серий «Стартовой пятерки» главного тренера «Селтикс» попросили назвать победителя в его воображаемой драке с Джейленом Брауном. Игрок считает, что победил бы он.
«У Джо есть определенный уровень безумия, но, думаю, мое безумие может превзойти все, что он когда-либо видел раньше», – заявил Браун.
«Ему не выиграть. Мы бы оба умерли.
Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной», – сказал Маззулла.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9105 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
