  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Маззулла о победителе в драке с Джейленом Брауном: «Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной»
0

Маззулла о победителе в драке с Джейленом Брауном: «Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной»

Джо Маззулла рассказал о своем неуступчивом характере.

В одной из серий «Стартовой пятерки» главного тренера «Селтикс» попросили назвать победителя в его воображаемой драке с Джейленом Брауном. Игрок считает, что победил бы он.

«У Джо есть определенный уровень безумия, но, думаю, мое безумие может превзойти все, что он когда-либо видел раньше», – заявил Браун.

«Ему не выиграть. Мы бы оба умерли.

Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной», – сказал Маззулла.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9105 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoНБА
logoБостон
logoДжо Маззулла
logoДжейлен Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Готовность Джейлена Брауна к первому матчу «регулярки» пока не подтверждена
17 октября, 19:22
Джо Маззулла поглумился над журналистами: 57:4 в товарищеском матче тренеров и репортеров
716 октября, 15:07
Джейлен Браун покинул матч с «Торонто» из-за травмы, однако намерен сыграть в первом матче «регулярки»
16 октября, 14:27
«Заткнись на хрен». Джо Маззулле не понравилось обращение Иммануэла Куикли к скамейке «Селтикс»
816 октября, 07:45Видео
Главные новости
Бизнес-партнер Леброна Маверик Картер покинул проект, который собирается соперничать с НБА. Теперь он хочет создать альтернативу WNBA
2 минуты назад
Гилберт Аренас не считает Батлера настоящей второй опцией «Голден Стэйт» и призывает Кумингу и Хилда проявить себя
23 минуты назад
Име Удока о крупной пятерке «Рокетс»: «НБА – лига копирования. Все пытаются делать то же самое, но у них не получится»
249 минут назад
Кендрик Перкинс: «Бэм Адебайо не доиграет сезон в «Майами»
1сегодня, 04:33
Кевин Дюрэнт принизил значение защиты для победы в чемпионате: «Надо попадать по кольцу»
2сегодня, 04:30
«Сперс» решили сохранить Бисмака Бийомбо в составе на сезон-25/26
сегодня, 04:18
Егор Дёмин о первой майке НБА: «Ди-Уэйд»
сегодня, 04:11
Кендрик Перкинс: «Купер Флэгг завершит сезон в Топ-25 лучших игроков НБА. Талант поколения»
2сегодня, 04:01
Джонни Джузэнг получил двусторонний контракт в «Миннесоте»
вчера, 20:55
«Атланта» конвертирует двусторонний контракт Китона Уоллеса в стандартный
вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Полиция!» Кайри Ирвинг хотел сыграть 1 на 1 против Энтони Дэвиса, Джейсону Кидду пришлось вмешаться
147 минут назадВидео
ACB. «Тенерифе» крупно обыграл «Мурсию», «Сарагоса» не справилась с «Бреоганом» и другие результаты
1вчера, 20:59
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
вчера, 18:02Live
Чемпионат Италии. «Венеция» разгромила «Триест»
вчера, 20:20
Чемпионат Греции. «Промитеас» проиграл ПАОКу, АЕК победил «Кардицас» и другие результаты
вчера, 19:30
Адриатическая лига. «Игокеа» справилась с КРКА
вчера, 19:30
Джанмарко Поццекко возглавит греческий «Панионис»
вчера, 18:50
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» обыграл «Петким Спор»
вчера, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам не удалось ничего противопоставить физической борьбе, которую предлагала «Парма»
вчера, 16:35
Евгений Пашутин: «Пропустили 27 очков во 2-й четверти из-за недопонимания в защите»
вчера, 16:10