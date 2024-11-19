Тайриз Макси раскритиковал Джоэла Эмбиида на командном собрании

Игроки «Сиксерс» провели командное собрание.

В понедельник вечером «Филадельфия » провела командное собрание после поражения от «Майами» (89:106). Команда делит с «Вашингтоном» последнее место в лиге с результатом (2-11).

Поражение от «Хит» стало четвертым подряд для «Сиксерс», что побудило опытного разыгрывающего Кайла Лаури созвать собрание.

По словам источников ESPN, на собрании Тайриз Макси раскритиковал Джоэла Эмбиида за то, что тот опаздывает на командные мероприятия, упрекнув бывшего MVP лиги в опоздании «на все» и в том, как это влияет на команду, от игроков до тренерского состава.

«Тайриз любит здоровяка, но это острая тема, которую тщательно избегают», — сказал ESPN человек, участвовавший во встрече.

Игроки «Сиксерс» сказали главному тренеру Нику Нерсу , что хотят, чтобы их тренировали усерднее. Тренеры, в свою очередь, сказали, что хотят, чтобы игроки тренировались целенаправленно и уделяли внимание деталям.

По словам источников, Эмбиид согласился с посылом, озвученным на собрании, но заявил, что его смущает то, что «Сиксерс» иногда пытаются реализовать на площадке.