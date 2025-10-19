  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Бизнес-партнер Леброна Маверик Картер покинул проект, который собирается соперничать с НБА. Теперь он хочет создать альтернативу WNBA
1

Бизнес-партнер Леброна Маверик Картер покинул проект, который собирается соперничать с НБА. Теперь он хочет создать альтернативу WNBA

Бизнес-партнер Леброна Джеймса больше не участвует в создании новой лиги.

Маверик Картер покинул «Проект Б», который видит себя конкурентом НБА. Теперь он хочет создать лигу, которая стала бы альтернативой женской НБА.

«Многие агенты, действующие и бывшие руководители лиги, а также различные сотрудники рассказали ESPN, что их пригласили присоединиться к лиге в преддверии возможного запуска в 2026 году.

В процессе этого подбора персонала иногда участвовал давний деловой партнер Леброна Джеймса Маверик Картер, который на протяжении нескольких месяцев работал консультантом лиги. Сейчас Картер подтвердил ESPN, что покинул проект, а его представители заявили, что на данном этапе он сосредоточен на создании женской баскетбольной лиги, которая должна конкурировать с WNBA», – пишет инсайдер Брайан Уиндхорст.

Поддерживаемый саудовскими инвестиционными фондами новый проект видит себя прямым конкурентом НБА. Подразумевается, что в лиге будет шесть мужских и шесть женских команд, а матчи будут проводиться по всему миру.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9117 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoженская НБА
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гэйб Винсент займет место травмированного Леброна Джеймса в стартовой пятерке «Лейкерс» на первый матч сезона
7вчера, 09:20
Фэнтези НБА: пора собирать команды! Йокич, Дончич, Яннис, Шэй уже ждут вас
17 октября, 20:35
Новая команда женской НБА «Портленд Файер» наняла ассистента Кенни Эткинсона Алекса Сараму в качестве главного тренера
17 октября, 13:59
Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг – самый лучший и наиболее совместимый партнер, который когда-либо был у Леброна»
717 октября, 06:12
Главные новости
Шэй Гилджес-Александер: «Мои первым видом спорта был футбол»
7 минут назад
Женская НБА предложила зарплату по супермаксу в 850000 долларов, игроки настаивают на большем
118 минут назад
Карл-Энтони Таунс об отношениях с Эдвардсом: «Горжусь как старший брат, когда вижу, что у него все хорошо»
25 минут назад
Майлз Тернер о переходе в «Милуоки»: «Принял деловое решение»
43 минуты назад
Стивен Эй Смит считает, что Леброн проявил себя «чокером» в финале-2011: «Ты не Майкл Джордан»
355 минут назад
«Детройт», скорее всего, не станет продлевать контракты с Джейленом Дюреном и Джейденом Айви
258 минут назад
Кэйсон Уоллес, Ламело Болл и Брэндон Миллер, Джонни Ферфи – авторы лучших моментов предсезонки НБА
сегодня, 05:59Видео
Яннис Адетокумбо: «Мой соревновательный дух важнее всего. Хочу побеждать, а не сидеть в зоне комфорта»
1сегодня, 05:43
«Сакраменто» не рассчитывает на Девина Картера
сегодня, 05:41
Маззулла о победителе в драке с Джейленом Брауном: «Если я почувствую приближение смерти, вы уйдете вместе со мной»
сегодня, 05:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Индиана» отчислила Кэмерона Пэйна
37 минут назад
«Полиция!» Кайри Ирвинг хотел сыграть 1 на 1 против Энтони Дэвиса, Джейсону Кидду пришлось вмешаться
4сегодня, 04:48Видео
ACB. «Тенерифе» крупно обыграл «Мурсию», «Сарагоса» не справилась с «Бреоганом» и другие результаты
1вчера, 20:59
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
вчера, 18:02Live
Чемпионат Италии. «Венеция» разгромила «Триест»
вчера, 20:20
Чемпионат Греции. «Промитеас» проиграл ПАОКу, АЕК победил «Кардицас» и другие результаты
вчера, 19:30
Адриатическая лига. «Игокеа» справилась с КРКА
вчера, 19:30
Джанмарко Поццекко возглавит греческий «Панионис»
вчера, 18:50
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» обыграл «Петким Спор»
вчера, 18:00
Миленко Богичевич: «Нам не удалось ничего противопоставить физической борьбе, которую предлагала «Парма»
вчера, 16:35