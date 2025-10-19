«Сакраменто» не рассчитывает на Девина Картера

Картер так или иначе покинет «Кингс».

По информации инсайдера Марка Стейна, время Девина Картера в «Сакраменто » подходит к концу.

Картер был выбран под 13-м номером на драфте НБА 2024 года, но руководители, которые сделали этот выбор, больше не работают в «Кингс». Имя разыгрывающего уже не раз упоминалось в разговорах об обменах в течение этого межсезонья.

23-летний Картер в дебютном сезоне принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 3,8 очка, 2,1 подбора и 1,1 передачи за 11 минут на площадке.