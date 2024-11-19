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Джоэл Эмбиид: «Джимми Батлер – вероятно, лучший игрок в НБА»

Джоэл Эмбиид заявил, что Джимми Батлер, вероятно, лучший игрок в НБА.

«Джимми – это Джимми. Он умеет все, быстро набирает очки, командует на обеих сторонах площадки. Один из лучших игроков лиги. Вероятно, входит в пятерку лучших. Вероятно, даже лучший.

Он провел отличный матч. Как я уже сказал, он либо набирал очки, либо создавал моменты для партнеров. Потрясающий баскетболист», – сказал центровой «Филадельфии».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Брэди Хоука в соцсети X
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