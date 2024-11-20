«Сиксерс» не обсуждают увольнение Ника Нерса и Дэрила Мори, несмотря на провальный старт сезона
«Филадельфия» начала сезон с результатом 2-11 и делит последнее место в НБА.
Как сообщает The Athletic, в руководстве «Сиксерс» не обсуждают увольнение главного тренера Ника Нерса и президента Дэрила Мори, несмотря на провальный старт.
В понедельник вечером «Филадельфия» провела командное собрание после поражения от «Майами» (89:106), которое стало четвертым подряд.
На собрании Тайриз Макси раскритиковал лидера «76-х» Джоэла Эмбиида за то, что тот опаздывает на командные мероприятия, упрекнув бывшего MVP лиги в опоздании «на все» и в том, как это влияет на команду, от игроков до тренерского состава. Центровой принял это замечание.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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