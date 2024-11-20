Уилл Харди: «Все на арене за исключением пары человек знали, что следующий бросок исполнит Кнехт. Но эти ребята как раз играют за нас»

Уилл Харди дал понять, что недоволен защитой «Юты» в матче с «Лейкерс».

В третьей четверти 17-й номер драфта-2024 Далтон Кнехт реализовал 6 3-очковых и набрал 21 очко.

Всего новичок «Лейкерс» в победной встрече с «Ютой» (124:118) записал на свой счет рекордные в карьере 37 очков.

«Во второй половине, кажется, все на арене знали, что следующий бросок будет исполнять Далтон Кнехт. За исключением лишь нескольких человек. Проблема в том, что они как раз играют за нашу команду», – заявил главный тренер «Джаз».