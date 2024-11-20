Леброн Джеймс: «Как же облажались 16 команд, не взявшие Далтона Кнехта»

Леброн Джеймс считает, что «Лейкерс» сильно повезло на драфте-2024.

Выбранный «озерниками» под 17-м номером Далтон Кнехт во вторник реализовал 9 3-очковых и набрал 37 очков в победном матче с «Джаз».

«Не скажу, что это мы «открыли» Далтона. Это другие 16 команд облажались. Кто-то вообще просматривал его? Черт.

Наши парни просто не налажали. Нельзя «открыть» игрока, который признавался лучшим в своей конференции NCAA», – считает лидер «Лейкерс ».