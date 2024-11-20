Джей Джей Редик о внимании к Кнехту: «Совершенно не беспокоюсь о Далтоне в этом смысле. Он ничего не боится»

Джей Джей Редик уверен в Далтоне Кнехте.

Выбранный «озерниками» под 17-м номером Далтон Кнехт во вторник реализовал 9 3-очковых и набрал 37 очков в победном матче с «Джаз».

По словам главного тренера «Лейкерс», 23-летний баскетболист должен справиться с неожиданно свалившейся на него славой.

«Я совершенно не беспокоюсь о Далтоне в этом смысле. Он ничего не боится.

Это настоящее оружие для нашей команды, выходящее за рамки только лишь пополнения очковой копилки. Это оружие, которое заряжает нас энергией», – заявил тренер-дебютант.