Джей Джей Редик о внимании к Кнехту: «Совершенно не беспокоюсь о Далтоне в этом смысле. Он ничего не боится»
Джей Джей Редик уверен в Далтоне Кнехте.
Выбранный «озерниками» под 17-м номером Далтон Кнехт во вторник реализовал 9 3-очковых и набрал 37 очков в победном матче с «Джаз».
По словам главного тренера «Лейкерс», 23-летний баскетболист должен справиться с неожиданно свалившейся на него славой.
«Я совершенно не беспокоюсь о Далтоне в этом смысле. Он ничего не боится.
Это настоящее оружие для нашей команды, выходящее за рамки только лишь пополнения очковой копилки. Это оружие, которое заряжает нас энергией», – заявил тренер-дебютант.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости