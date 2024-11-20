Далтон Кнехт о повторении знаменитого жеста Джордана: «Не знал, как отпраздновать»

Далтон Кнехт повторил знаменитый жест Майкла Джордана.

Выбранный «озерниками» под 17-м номером форвард во вторник реализовал 9 3-очковых (повторение 2-го результата в истории клуба и рекорда для всех новичков) и набрал 37 очков в победном матче с «Джаз».

После одного из точных бросков Кнехт развел руками в стороны в стиле Майкла Джордана, который однажды отметил таким образом свои снайперские подвиги в матче плей-офф с «Портлендом».

«Руи Хатимура тут как раз говорил, что мне надо придумать празднование для 3-очковых попаданий. Я не знал, что мне делать. Так что просто развел руками», – рассказал Кнехт.