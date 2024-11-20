Коллин Секстон симулировал нарушение в борьбе с Леброном Джеймсом
Коллин Секстон пытался нарисовать фол.
Защитник «Юты» запрокинул голову после движения рукой со стороны форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, но судьи не поверили.
Калифорнийцы победили со счетом 124:118.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers All Day Everyday
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