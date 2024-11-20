Далтон Кнехт набрал рекордные в карьере 37 очков с «Ютой». Новичок реализовал 12 из 16 с игры, включая 9 попаданий из-за дуги

Далтон Кнехт провел лучший матч в карьере.

Новичок «Лейкерс » набрал рекордные для себя 37 очков в победной встрече с «Ютой» (124:118).

23-летний Кнехт реализовал 12 из 16 с игры, включая 9 из 12 из-за дуги, а также 4 из 5 с линии. За 38 минут он также собрал 5 подборов и сделал 1 перехват.

В третьей четверти 17-й номер драфта-2024 реализовал 6 3-очковых и набрал 21 очко.