«Слишком поздно». Джулиус Рэндл отреагировал на заявление НБА о пробежке перед победным броском
Джулиус Рэндл совершил пробежку перед победным броском в матче с «Финиксом».
НБА признала ошибку судей в решающей атаке матча «Миннесота» – «Финикс» (120:117).
«Слишком поздно! Слишком поздно, надо было тогда свистеть.
Если честно, не знал об этом, мне сказала жена. Она что-то пошутила о том, что я совершил пробежку. Я сказал, что мне все равно. Все в прошлом, назад не вернуться», – посмеялся форвард «Миннесоты».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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