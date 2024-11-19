«Слишком поздно». Джулиус Рэндл отреагировал на заявление НБА о пробежке перед победным броском

Джулиус Рэндл совершил пробежку перед победным броском в матче с «Финиксом».

НБА признала ошибку судей в решающей атаке матча «Миннесота » – «Финикс » (120:117).

«Слишком поздно! Слишком поздно, надо было тогда свистеть.

Если честно, не знал об этом, мне сказала жена. Она что-то пошутила о том, что я совершил пробежку. Я сказал, что мне все равно. Все в прошлом, назад не вернуться», – посмеялся форвард «Миннесоты».