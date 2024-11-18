Одним словом. Лаконично описываем старт каждой команды НБА

От редакции: вы читаете пользовательский блог AANBA, где пишут об американском баскетболе. Этот текст – перевод материала Bleacher Report.

На текущий момент все команды сыграли минимум по 11 игр, и уже можно сформировать первое впечатление о состоянии каждой из команд на старте сезона. Мы попробовали сделать это в одном слове. Но не волнуйтесь, детальное объяснение тоже прилагается.

Небольшая ремарка – сезон стартовал только три недели назад, так что все текущие оценки и статистика нуждаются в контексте. На такой дистанции даже один неудачный матч может значительно повлиять на общую картину, и на столь ранней стадии многие проблемы можно списать на нехватку игровой практики и тонуса.

Поэтому сейчас все оценки требуют целого ряда оговорок, главная из которых – маленькая выборка. Анализ на небольшом количестве данных часто приводит к ошибкам, и об этом стоит помнить в поисках закономерностей. В любом случае, надеемся, что подобранные нами слова окажутся достаточно точными, и смогут передать суть происходящего.

«Атланта Хоукс»: вседозволенность

Новый год, старая история: «Атланта» не способна никого остановить.

В прошлом сезоне команда была 26-ой по эффективности защиты, сейчас они также 26-ые, и уже семь лет подряд остаются ниже среднего уровня лиги. Даже от Вашингтона, общепризнанного аутсайдера сезона, они словили два поражения, пропустив за две игры 254 очка.

Трэй Янг продолжает оставаться слабым звеном в защите на периметре, и даже Дайсон Дэниэлс не может компенсировать его недостатки или многочисленные травмы в составе команды.

По сути, чтобы у «Хоукс» были хоть какие-то шансы на успех, им нужно чтобы Янг показывал феноменальный уровень в атаке. Даже среднее нападение уже ставит «Атланту» в невыгодное положение, поскольку они просто не способны с нужной частотой выдавать хорошие защитные владения. Если такая формулировка кажется знакомой, то это потому, что «Атланта» уже десять лет играет исключительно от нападения.

«Бостон Селтикс»: несгибаемость

Нет Кристапса Порзингиса – нет никаких проблем.

Стоило ожидать, что «Бостон» отлично справится и без своего растягивающего оборону, блокирющего, и карающего все мисматчи центрового. По пути к чемпионству в прошлом сезоне они выиграли 10 из 12 игр плей-офф, которые пропустил Порзингис, так что его наличие в составе – скорее роскошь, чем необходимость. Он делает уже отличную команду почти несправедливо сильной.

«Бостон» не демонстрирует никаких признаков типичной усталости чемпиона. Здесь нет расслабленности и вальяжности, нет ожидания, что в нужный момент они «включатся», и нет ощущения, что игры регулярного сезона менее важны, чем те, что будут в апреле. Все совсем наоборот – «Селтикс» бросают «трехочковые» с историческим темпом, защищаются с полной самоотдачей, и вообще играют как команда, которой все еще есть, что доказывать.

Болельщикам «Бостона» стоит поблагодарить за это сборную США. Отсутствие Джейлена Брауна в составе сборной и роль запасного для Джейсона Тэйтума на Олимпиаде, похоже, разожгли огонь в команде, которая и так уже была достаточно хороша, чтобы уничтожать всех конкурентов

«Бруклин Нетс»: бодрость

Настроение в Бруклине еще успеет поменяться, когда «Нетс» неизбежно обменяют ветеранов и нацелятся на высокие позиции на драфте. А пока команда, от которой большинство ожидало количество побед в пределах 20, показывает вполне конкурентоспособный баскетбол, особенно в атаке.

«Нетс» получают ровно то, чего ожидали от «заряженного» снайпера Кэма Томаса, лидера команды по очкам с результатом в 23,8 за игру. Зато игра Денниса Шредера является одним из самых больших ранних сюрпризов сезона. 31-летний игрок выдает лучший результат по скорингу в карьере после далекого сезона 2017-18 годов в Атланте. Сейчас у немца в среднем 19,3 очка за игру, тогда было 19,4

Кэм Джонсон наконец стал делать то, ради чего его обменивали – 38% из-за дуги на почти 8 попытках за игру. Ноа Клауни демонстрирует потенциал стать ключевым игроком стартового состава. И даже отчисленный «Мемфисом» Заир Уильямс демонстрирует свои сильные стороны как в нападении, так и в защите.

Даже негативные моменты – «Бруклин» пропускает много очков, так как отправляет соперников на штрафные чаще, чем любая команда, кроме «Торонто Рэпторс» – связаны с активной игрой и высокой мотивацией. В конце концов «Нетс» начнут «собирать» поражения, но пока они борются. И в данный момент за ними даже довольно интересно наблюдать.

«Шарлотт Хорнетс»: прогресс

Когда игрок выигрывает титул «Лучший новичок», а затем пробивается на Матч Всех Звезд уже на второй год, логично следом ожидать от него борьбы за место в сборной All-NBA. К сожалению, движение Ламело Болла по этой траектории прервалось из-за травм лодыжки, которые перечеркнули перспективы его третьего и четвертого сезонов в лиге.

Теперь Боллу 23 года, он здоров и снова показывает свою лучшую игру. По цифрам он начал точно на уровне All-NBA – 29,9 очка за игру, 5,0 подбора и 6,3 передачи, при этом немного подросла и эффективность его бросков.

Ему еще предстоит выйти на элитный уровень завершения со средней дистанции, но Болл сейчас активнее бросает трехочковые (совершенно безумные 13,1 попытки за матч) и чаще выходит на линию штрафных (4,8 попытки).

С Боллом на площадке «Шарлотт» набирает на 9,7 очка больше на 100 владений, чем без него. Когда он на паркете, у всей команды заметно улучшается процент с игры и количество штрафных бросков. Статистика подтверждает видимое глазом: с Боллом «Хорнетс» создают больше хороших бросков и эффективнее разбираются с защитой соперника.

Несмотря на два пропущенных года, Ламело продолжает прогрессировать, доказывая, что он является одним из лучших молодых защитников лиги.

«Чикаго Буллз»: удовлетворение

Это слово можно истолковать как критику многолетнего принятия посредственности со стороны «Чикаго Буллз», но посыл в другом. Вместо этого «Чикаго» должно быть довольным тем, что дождались правильного момента, чтобы обменять Зака Лавина.

Лавин сейчас в среднем набирает 23,4 очка, 5.3 подборов и 3.8 передач с бросковой линейкой 54,2/42,6/73,7. К цифрам можно добавить несколько неожиданных побед «Чикаго», например над «Бакс», «Гризлис» и «Никс».

Двукратный участник Матча Всех Звезд точно повысил свою ценность для обмена, в сравнении с тем, какой она была в прошлом году и этим летом. Еще совсем недавно многие ожидали, что «Буллз» придется отдать пики первого раунда, чтобы избавиться от оставшихся трех лет контракта Лавина на сумму $138 миллионов.

Теперь, когда Лавин доказывает, что он по-прежнему игрок звездного калибра, драфт-пики с высокими номерами должны отправиться в направлении «Чикаго».

Фронт-офис «Чикаго» уже наделал ошибок на самых разных уровнях, и команда все еще не в лучшем положении для полноценной перестройки. Но решение сохранить Лавина в ожидании, что его ценность вырастет (что далеко не всегда было очевидно), кажется оказалось правильным.

«Кливленд Кавальерс»: оптимизация

Редко какому тренеру удается настолько уверенный старт, как Кенни Эткинсону с «Кавальерс».

Команда, которая практически не изменила состав за лето, выдала лучший старт сезона за последние 10 лет, и выглядит как вторая по силе на Востоке благодаря взвешенным ротациям Эткинсона, его тактической гибкости и умению налаживать отношения с игроками.

Эткинсон дал Эвану Мобли больше свободы в нападении, позволив ему раскрыться как атакующему игроку и плеймейкеру. Донован Митчелл и Мобли проводят больше времени вместе на площадке, что пошло обоим на пользу. И даже вечно нестабильный Лаверт преуспевает под руководством нового тренера.

После прошлого сезона казалось, что «Кавс» необходимо обновление состава. Однако с приходом Эткинсона стало ясно, что для оптимальной работы этой команды им прежде всего нужен был грамотный тренер .

«Даллас Маверикс»: гиганты

В начале сезона «Маверикс» редко использовали крупные составы. Как минимум один из сравнительно невысоких игроков — Кайри Ирвинг или Спенсер Динуидди — обязательный элемент в их девяти самых часто используемых «пятерках».

Но когда они этого хотят, «Маверикс» могут стать просто гигантскими.

Например, сочетание Луки Дончича, Наджи Маршалла, Клэя Томпсона, Пи Джея Вашингтона и Дэниела Гэффорда имеет поразительные «+78» по нет-рейтингу. Соперникам оказывается довольно сложно набирать очки против таких рослых и габаритных игроков.

У «Далласа» есть множество вариантов для того, чтобы доминировать над соперником за счет физического превосходства. Гэффорд и Дерек Лайвли не играют вместе, но «Маверикс» легко могут поставить Макси Клебера рядом с одним из них, добавив к нему какое-либо сочетание Томпсона, Вашингтона или Маршалла на флангах. Если самый маленький в вашей пятерке это Дончич, которого скромно измеряют в 6 футов 7 дюймов и 230 фунтов, то вы скорее всего сильно превосходите соперников по габаритам.

Неважно, планирует ли «Даллас» чаще использовать большие составы в «регулярке» сезоне, но это однозначно будет вариантом для плей-офф. И это может особенно пригодиться в гипотетическом ре-матче с «Бостоном», которые тоже предпочитают играть с двумя «большими» и двумя крупными «вингами».

«Денвер Наггетс»: двуликость

С тех пор как лидером «Денвера» стал Никола Йокич, команда по сути разделилась на два версии: одна сияет с сербом на площадке, другая заметно теряет в силе без него.

Тренд, заметный уже давно, в этом сезоне каким-то образом усилился. Разрыв между «хорошим Денвером» и «плохим Денвером» продолжает увеличиваться. С Йокичем на площадке команда выигрывает у соперников +13,9 очка за 100 владений. Без него «Наггетс» проигрывает 29,8 очка за 100 владений – разницу в 43,7 очка крайне сложно представить и осознать. Хотя показатели предыдущих сезонов нас к этому готовили, они все равно были значительно «спокойней» – в прошлом году разрыв был в 20,4 очка на 100 владений, а в чемпионском сезоне-2022/23 – 22,9 очка.

Может быть, этого и следовало ожидать после ухода Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, который последовал за уходами Брюса Брауна-младшего и Джеффа Грина два сезона назад. Команда, которая не могла позволить себе потерю игроков, столкнулась с еще большими проблемами. Повреждение икры Аарона Гордона вынудит его пропустить несколько недель, что только усугубит ситуацию.

У «Денвера» как-будто две команды, внутри одного коллектива: первая, доминирующая с Йокичем на паркете, и вторая, крайне уязвимая без него.

«Детройт Пистонс»: ясность

В этом сезоне Джейден Айви уверенно чувствует себя в дуэте с Кейдом Каннингемом, лучше чем когда либо. В среднем он набирает 18,6 очка и делает 3,8 передачи с процентами точности 45,6/35,6/73,5, к тому же регулярно выполняет роль главного плеймейкера, когда его звездный партнер отдыхает.

Когда Айви приходил в лигу, бросок был его слабым местом. Но если он сможет сделать бросок сильной стороной своей игры, это снимет многие вопросы о его способности быть долгосрочным партнером для Каннингема. На старте сезона он уверенно отвечает на этот вызов – сохранив тоже количество бросков, он заметно увеличил их эффективность, особенно на попытках с получения.

Сейчас он реализует 52,0% своих трехочковых в ситуациях «кэтч-энд-шут» (получил-бросил), по сравнению с 35,5% год назад. Кроме того, Айви активнее атакует кольцо. Его атлетизм проявляется особенно ярко при быстрых переходах из обороны в атаку. Сочетание взрывной скорости и улучшенного броска делает Айви тем игроком, которого «Детройт» надеялся получить на драфте три года назад.

Будущее задней линии «Пистонс» наконец выглядит ясным и многообещающим.

«Голден Стэйт Уорриорз»: суматоха

Брэндин Подземски – один из лидеров лиги в показателе «плюс-минус», но не благодаря точности бросков. Его впечатляющие «+78» за первые 255 минут говорят о другом его таланте – он выдает на площадке бешеную смесь интенсивности и суматошности.

«Уорриорз» летают по площадке как никогда раньше, шокирующее изменение в сравнении с более медленным, сдержанным и контролируемым (читай: старым и неатлетичным) стилем прошлого года. Оборона «воинов» вынуждает соперника терять мяч, ловит их на фолы в нападении, ускоряет темп и разгоняет хаос так, как это казалось невозможным еще год назад.

Подземски играет ключевую роль в этом преображении. Наравне с Дрэймондом Грином он лидирует в лиге по количеству «чарджей» (фолов в нападении от соперника), несколько раз за игру ныряет за мячом на пол, и в целом наполняет свои минуты заразительным стремлением и настойчивостью. Остальные игроки «Уорриорз» идут за ним.

Глубина состава – ключевая особенность этих «Уорриорз», и вклад новичков Бадди Хилда, Кайла Андерсона и Ди’Антони Мелтона невозможно переоценить. Но главное изменение видится именно в стиле игры, а это связано с влиянием Подземски. Когда «Подз» на площадке, все превращается в зажигательный хаос и суматоху, и обновленный «Голден Стейт» преуспевает в таких условиях.

«Хьюстон Рокетс»: перегруженность

Часть болельщиков «Хьюстона», зациклившихся на слабых показателях Фреда Ванвлита, могут думать что они нашли решение всех проблем. Однако определить, кто должен играть, а кто нет, будет сложной задачей на протяжении всего сезона.

Команда терпит неудачи, когда Ванвлит находится на паркете, но сокращение его минут слегка преждевременно. Как минимум потому, что уменьшение роли Ванвлита негативно скажется на его рыночной стоимости. И это гораздо более неприятные последствия, чем отрицательные минуты Фреда на площадке.

«Рокетс» сталкиваются с ожидаемой проблемой: у них слишком много игроков, которым нужны минуты. Большинство из них можно разделить на две категории: критически важные для развития таланты или необходимые опытные «стабилизаторы». Даже в первой категории трудно разобраться, какие из молодых игроков Хьюстона могут хорошо сочетаться друг с другом.

Совсем не плохо, что Тари Исон может на некоторых отрезках быть лучшим игроком на площадке, Аммен Томпсон способен отзащищаться против Луки Дончича на уровне лучший защитников лиги, Джейлен Грин может забивать, как суперзвезда, а Джабари Смит развивается в «бюджетного» Кевина Дюрэнта с сильной защитой.

Но «Рокетс» не могут дать игровое время всех игрокам сразу, и им важно понять, кого из перспективой молодежи стоит держать и переподписывать, помимо Грина и Шенгюна, которые уже получили свои контракты.

«Индиана Пэйсерс»: дежавю

Помните, как динамичный разыгрывающий привел свою команду к неожиданному выходу в Финал Восточной конференции, заявив о себе и своей команде как о контендерах?

Речь идет не об «Индиане» сезона-2023/24, которые добились этого в прошлом году, а об «Атланте» сезона-2020/21, когда Трэй Янг вывел команду в финал конференции против «Милуоки». Та «Атланта» удивительно напоминает нынешнюю «Индиану», и для фанатов это тревожный сигнал.

«Индиана» не обязательно обречена на ту же участь, но все же резкое снижение уровня игры у нападения, которое в прошлом сезоне занимало второе место в лиге, вызывает беспокойство. В этом сезоне «Пэйсерс» набирают очки на среднем по лиге уровне, Тайриз Халибертон не нашел свою форму, Эндрю Нэмбхард испытывает большие трудности после подписания контракта в межсезонье, и пока нет никаких признаков, что нападение начнет набирать обороты.

Все любят прорывы, но поддерживать новый, более высокий уровень игры – не так уж и просто. Просто спросите «Хоукс»… или эту команду «Пэйсерс», которая кажется так странно похожей.

«Лос-Анджелес Лейкерс»: барахтанья

Трудно с уверенностью сказать, насколько хороши будут «Лос-Анджелес Лейкерс» под руководством Джей Джей Редика. Возможно, у команды достаточно таланта, только чтобы финишировать в зоне плей-ин плотной Западной конференции, а может, им удастся пробиться в топ-4 при удачных обстоятельствах.

Однако одно ясно: Редик поможет «Лейкерс» раскрыть свой потенциал, каким бы он ни был.

В начале сезона этот потенциал казался высоким: «Лейкерс» начали сезон с трех побед, сильно полагаясь на Энтони Дэвиса, который идет на карьерные рекорды по набранным очкам и штрафным броскам. Остин Ривз также выглядел более раскрепощенным после того, как ему было трудно найти себя в прошлом сезоне при Дарвине Хэме.

Затем последовало сложное выездное турне, в ходе которого «Лейкерс» пропускали легкие очки в быстрых отрывах, выглядя шокирующе медленными и неатлетичными.

Лос-Анджелес изначально казался организованным, сплоченным и сосредоточенным на правильных вещах. Но с тех пор они чередуют удачные игры с невнятными, и пока непонятно, какими «Лейкерс» будут даже через месяц, не то что в конце сезона.

«Лос-Анджелес Клипперс»: цепкость

Успешный старт «Клипперс» мало связан с тем, что Джеймс Харден вернул игру команды к «гелиоцентрической» модели – по эффективности нападения команда идет лишь на 19-м месте.

Гораздо заметней стал их прогресс в защите. Агрессивная и активная оборона «Клипперс» создает большие проблемы для соперников, и именно благодаря этому команде удается цепляться за победы.

Даже Харден, который никогда не славился своими оборонительными навыками, вовлечен в защиту. Например, в игре против «Сан-Антонио» 4 ноября он совершил четыре перехвата за одно владение. «Клипперс» идут 12-ми по защитному рейтингу и 9-ми по эффектности обороны. Хотя трудно представить, что они смогут сохранять такой уровень без Кавая Ленарда. Но все же впечатляет, что с результатом 6-6 они остаются конкурентоспособными благодаря активной игре в защите.

«Мемфис Гриззлис»: ресурсность

В прошлом сезоне «Гриззлис» побили рекорд НБА по количеству различных стартовых составов, так что им не привыкать составлять команду по кусочкам. На самом деле, испытания того трудного сезона, возможно, помогли «Гриззлис» развить их способности по оценке талантов.

Так это кажется на данный момент, на фоне того как «Мемфис» откопал сразу несколько ценных активов, таких как Джей Хафф, бывший игрок на двухстороннем контракте, которого недавно перевели на стандартный .

Хафф – центровой ростом 216 см с хорошей подвижностью, стабильным трехочковым броском и склонностью к неожиданным ярким моментам. В матче с «Филадельфией» 2 ноября он набрал 20 очков, реализовав 7 из 10 бросков всего за 14 минут, что закрепило за ним место в составе, оставив переезды по лиге в прошлом.

Хафф сменил три команды за первые три сезона, сыграв всего 31 матч за «Лейкерс», «Вашингтон» и «Денвер». Теперь, похоже, он нашел свой дом в «Мемфисе», где смог раскрыть потенциал, недооцененный другими командами

«Майами Хит»: замешательство

Что случилось с Бэмом Адебайо и его обещанным прорывом в атаке? До того как он набрал 32 очка против «Вашингтон Уизардс» (последних в защите на тот момент) в Мехико 2 ноября, центровой «Хит» не набирал больше 12 очков ни в одной игре этого сезона.

Это тревожный старт по нескольким причинам. Адебайо показал многообещающую точность из-за дуги на Олимпиаде в Париже, и многие ожидали, что он в конечном итоге станет серьезной угрозой, растягивая оборону соперника. Учитывая, как трудно Хит стабильно набирать очки в последние несколько лет, казалось, что Адебайо начнет сезон с новой уверенностью и агрессией в атаке. Однако сейчас он показывает самые низкие показатели по очкам и штрафным с сезона-2019/20.

«Хит» держатся на плаву отчасти благодаря точности Тайлера Хирро, который бросает из-за дуги с точностью 47,9% на почти 10 попытках за игру. Тем не менее трудно понять, почему Адебайо, с учетом замедляющегося Батлера и потребности «Хит» в очкам, не выходи на первый план в нападении команды.

«Милуоки Бакс»: фиаско

Сезон начался для «Бакс» с разочаровывающих поражений от «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс», и пока они не показали ничего, чтобы считать это случайностью. Эти проигрыши и общие проблемы команды говорят о том, что «Бакс» больше не являются претендентами на титул.

Более серьезная проблема: путь снова стать претендентом не проглядывается.

Обмен Дэмиана Лилларда был последним козырем «Бакс», но он не сработал. Хотя Дэйм бросает лучше, чем в прошлом сезоне, а Яннис показывает уровень MVP, синергии в их действиях все еще немного. Вдобавок к этому, остальная команда не оправдывает никаких ожиданий, а появление Риверса на тренерском посту вызывает все больше скептицизма. Все выглядит довольно мрачно.

У «Бакс» нет пиков первого раунда, кроме пиков 2031 года, а строгие ограничения по платежке не позволяют сделать ход, который мог бы вытащить их из этой ямы. Выхода из ситуации, кроме как через полную перестройку, нет. Единственный способ начать такую перестройку – это обменять Адетокумбо, и теперь это внезапно выглядит как вполне реальный сценарий.

«Миннесота Тимбервулвз»: пассивность

Нужно выбрать одно из двух: либо возвращайтесь в защиту, либо идите на подбор. Не делать ни того, ни другого – рецепт для поражений, и именно так сейчас играют «Тимбервулвз».

Понятно, что перестройка после обмена Карла-Энтони Таунса на Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо требует времени, но это не оправдывает такую вялость при борьбе на щитах и нежелание вовремя возвращаться в защиту.

Может быть, это просто показатель того, что их состав медлителен и неатлетичен. Руди Гобер быстро бегает для своего роста, но в сравнении с другими игроками на паркете это низкая скорость. Майку Конли уже почти 40, так что для него замедление – дело естественное. Кроме Энтони Эдвардса взрывных атлетов у «Вулвз» практически нет.

При этом нехватка скорости не оправдывает слабую игру на подборе. Это вопрос либо усилий, либо тактики. Либо и того и другого. Если «Тимбервулвз» не собираются ускорять свою игру (они на последнем месте по быстрым атакам), им нужно тщательнее работать на щите.

«Нью-Орлеан Пеликанс»: трудности

Трэй Мерфи начал сезон на скамейке запасных из-за травмы подколенного сухожилия, и не успела закончится первая игра сезона, как к нему присоединился Дежонте Мюррей, громкое подписание «Пеликанс» в межсезонье

Херб Джонс (плечо) и Си Джей Макколлум (приводящая мышца) вскоре тоже оказались вне игры, лишив «пеликанов» как минимум трех игроков старта . Самое печальное – Зайон Уильямсон тоже вылетел с травмой (опять).

Учитывая, что «Пеликанс» начали сезон еще и без толкового центрового в ростере, немногие команды могли бы выдержать такие потери.

Последовавшие поражения – только часть проблемы. Гораздо хуже то, что травмы не позволяют «Пеликанс» понять, как должна в принципе функционировать их команда. Любые надежды на игру с маленькой пятеркой теперь носят теоретический характер, поскольку Нью-Орлеан не может окружить Уильямсона достаточным количеством снайперов и игроков, способных создавать моменты, да и сам Зайон уже в лазарете.

В продолжение разочаровывающей тенденции, которая преследует «Пеликанс» уже несколько сезонов, команда так и не может вывести всех своих ключевых игроков на площадку одновременно. Это замедляет их развитие как конкурентоспособной команды и затрудняет внутренний поиск оптимальных игровых сочетаний и стратегий.

«Нью-Йорк Никс»: проходная

Хорошо, что «Никс» стабильно набирают очки, иначе их слабая защита отправила бы их ближе ко дну таблицы Востока.

По итогам 11 игр сезона «Никс» дают соперникам забивать 47,6% бросков, 23 результат в лиге. Если после первых 5-6 игр это можно было списать на временное явление или случайность, то сейчас уже начинает тревожить. Главная проблема: «Никс» пропускают не только из-за плохой обороны на «дуге», но и ужасно защищаются под кольцом.

Соперники реализуют невообразимые 78,8% бросков на расстоянии до 1,8 метра, когда Карл-Энтони Таунс оказывается ближайшим защитником. Микэл Бриджес, Джош Харт и О Джи Ануноби также пропускают как минимум 60% в этих ситуациях.

Если «Никс» не начнут защищаться и мешать броскам из под своего кольца, их ждет долгий и неприятный сезон.

«Оклахома-Сити Тандер»: хищники

Прошло почти 30 лет с тех пор, как какая-то команда устраивала такой хаос в защите, как это делают «Тандер», лидеры лиги по количеству потерь у соперника.

Жесткое давление на периметре от Алекса Карузо, Лу Дорта, Джейлена Уильямса и Шэя Гилджеса-Александера – только начало. Под кольцом их страхует Чет Холмгрен (к сожалению, уже травмированный), преграждая путь в «краску». Любой, кто все же добирается до кольца, сталкивается не только с Холмгреном, но и с толпой защитников, которых будто магнитом стягивает к мячу.

«Бостон Селтикс» 1997-98 годов были последней командой, которая превзошла нынешний процент потерь мяча у соперников «Оклахомы». Тогда «кельты» использовал хитроумный пресс по всей площадке под руководством Рика Питино. «Тандер» не использует подобных экстравагантных схем, и можно с уверенностью сказать, что они превзойдут скромные 36 побед той бостонской команды.

До старта сезона смелые прогнозы обещали нам исторический уровень защиты от «ОКС, и пока они оправдываются. И это при том, что Хартенштайн пока даже не дебютировал за новую для себя команду.

«Орландо Мэджик»: облом

Все команды страдают, когда травмируется их лидер, но травма Паоло Банкеро спутала карты «Мэджик» особенно сильно.

Атака, которая занимала 22-е место в прошлом сезоне, в этом году выглядела лучше и держалась на 15-й позиции до того, как Банкеро выбыл из строя. За пять игр 21-летний игрок дважды пробил планку в 30 очков и даже провел свой первый 50-очковый матч. Было очевидно, что его прорыв может подтянуть «Мэджик» к среднему уровню по нападению. В сочетании с элитной защитой даже среднего уровня в атаке было бы достаточно, чтобы «Орландо» зацепились за топ-4 Востока. Но теперь, оставшись без ключевого игрока, флоридцам придется искать новые пути к набору очков.

Возможно, Джейлен Саггс продолжит прогресс в бросках и добавит в розыгрыше. Или Франц Вагнер оправдает подписанный летом «максималку», взяв на себя больше ответственности. А может, Энтони Блэк воспользуется шансом и станет новой звездой.

Даже если все сложится идеально, «Мэджик» все равно будут ужасно скучать по Банкеро. Один из самых захватывающих взлетов сезона пока что поставлен на паузу.

«Филадельфия Севенти Сиксерс»: неопределенность

В этом сезоне «Филадельфия» привлекает внимание совсем не тем, что происходит на паркете. Все обсуждают игроков, которых нет на площадке, или драму в раздевалке.

Возвращение Пола Джорджа наконец дало болельщикам возможность увидеть главное приобретение межсезонья в деле. Но «Сиксерс» будут очень осторожны с ним в «регулярке», как и с Джоэлем Эмбиидом, для которого по текущей ситуации будет удачей сыграть хотя бы в половине матчей сезона.

Даже после возвращения Макси реальный уровень этого коллектива понять будет очень сложно, ведь Эмбиид (а может и Джордж тоже) не будет играть «бэк-ту-бэки». Возможно, «Сиксерс» останутся настоящей загадкой до самого плей-офф. Если они туда вообще доберутся.

Забота о здоровье звезд понятная и даже необходимая штука, но если из-за такой заботы вы пропустите плей-офф, или вылетите в первом раунде из-за плохого посева, то какой в этом был смысл? Слово «неопределенность» может очень быстро перейти в «разочарование».

«Финикс Санз»: отдаленность

Отдаленность в смысле большого расстояния до кольца.

Игроки «Финикс» долгое время были большими ценителями бросков со средней дистанции. Они часто возглавляли лигу по их количеству, и не опускались ниже шестого места по частоте «средних» с 2019 года, несмотря на смену тренеров и игроков.

Такой стиль идет вразрез с тенденциями лиги, которая ценит броски из-под кольца и трехочковые. Несостоятельность подхода «Санз» в полную силу проявилась в плей-офф. Поэтому болельщиков обнадеживает тот факт, что в этом сезоне «Финикс» наконец стали чаще бросать из-за дуги – сейчас они четвертые в лиге по количеству «трех» за игру.

Однако кольцо остается для них недостижимым. «Санз» занимают последнее место по количеству бросков из-под кольца и не раз оказывались на этом месте с сезона-2020/21. Проблема достигла крайней степени. «Санз» совершают только 21,3% из под кольца – меньше всех в лиге, даже меньше чем в прошлом году, когда «Финикс» тоже был 30-ым по этом показателю.

Имея в составе таких шутеров как Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Брэдли Бил, можно имеет смысл полагаться на большое количество бросков издали. Но рано или поздно «Санз» придется доказать, что они могут создавать еще и более выгодные моменты у кольца.

«Портленд Трэйл Блэйзерс»: пробуждение

Придется внимательно приглядеться, чтобы заметить, что у «Портленда» стали проглядываться положительные знаки в игре молодой части их состава, собранного по абсурдному принципу «выигрывай сейчас или выигрывай потом». Скут Хендерсон делает все требуемые от 20-летнего проспекта шаги вперед, а Тумани Камара подает надежды на оборонительные награды в будущем.

Естественно, наиболее важен здесь прогресс Хендерсона, выбранного третьим на драфте 2023 года. Его считали самым перспективным молодым разыгрывающим за последние годы, но слабый дебютный сезон сильно охладил энтузиазм фанатов и экспертов. Сейчас он медленно возвращает к себе интерес, выходя со скамейки за Анферни Саймонсом, которого, похоже, готовят к обмену.

Хендерсон стал чаще проходить к кольцу и зарабатывать штрафные, его количество потерь снизилось, а передачи стали точнее и своевременнее. Он даже выбрался из подвала лиги по эффективности бросков.

Пока сложно сказать что-то однозначное про «Блэйзерс», у них слишком много ветеранов, блокирующих прогресс молодежи. Но перспективы уже просматриваются.

«Сакраменто Кингз»: Сбалансированность?

Вопрос здесь не случайный: еще до сезона казалось, что «Сакраменто Кингз» и баланс обороны с атакой – это несовместимые явления.

Про нападение волноваться не приходилось: команда в сезоне-2022/23 установила рекорд результативности, сохранила основной состав и этим летом добавила ДеМара ДеРозана. А вот защита казалась почти невозможной задачей, даже если добавить в старт Кеона Эллиса, который ценен прежде всего своими оборонительными навыками. Но прошло немного времени, и в компании привычных стартеров чаще выходит уже Кевин Хертер.

При том, что единственный, кого в стартовой пятерке можно назвать хорошим защитником, это Киган Мюррэй, даже при таком раскладе «Кингз» залетели в топ-10 по обороне спустя стартовые три недели.

И это не просто удача. Противники «Кингз» попадают 37% трехочковых и забивают больше половины дальних средних бросков, т.е. попадают довольно много. Так что если подключится удача, защита «Сакраменто» станет даже лучше.

С учетом подбора игроков – особенно Сабониса и ДеРозана, которых сложно назвать хорошими защитниками, – прогресс в обороне так же удивителен, как предсказуем успех в атаке. Посмотрим, удастся ли «Кингз» удержать этот баланс.

«Сан-Антонио Сперс»: поиск

Виктор Вембаньяма стал чаще, чем в прошлом сезоне, набирать очки без предшествующей передачи. Это немного странно, учитывая, что с Крисом Полом ему прогнозировали множество готовых возможностей для хороших бросков.

Также странно и то, что Вембаньяма в начале сезона стал играть дальше от кольца. Он чаще бросает трехочковые (что сейчас актуально почти для всех), но к этому добавил еще и дальние средние броски, к тому же стал меньше атаковать кольцо. Теперь средняя дистанция его броска – 4,5-5 метров, тогда как в прошлом сезоне было 3,8-3,9 метра.

Он чаще действует в изоляциях, реже играет в посте, и не стал чаще проваливаться под кольцо после заслонов.

Влияние Виктора на защиту не вызывает вопросов, но в нападении мы видим признаки тех же проблем, что и в прошлом сезоне. Найти способ использовать такого уникального игрока в нападении нелегко, и у «Сперс» пока нет четкого решения.

«Торонто Рэпторс»: опережение

Травмы и нехватка глубины состава вынудили «Торонто Рэпторс» ускорить траектории развития их молодежи. Пока новички Джонатан Мобо и Джамал Шэд вносят неожиданно позитивных вклад в игру команды.

Мобо, выбранный на драфте под 31-м номером, дает отличный вклад по энергии, выходя с лавки. Он уступает ростом и массой большинству центров, но его быстрые руки, настойчивость и способность быстро принимать решения делают его полезным как в защите, так и в нападении.

Шэд еще не особо стабилен в бросковой составляющей, но уже отдал девять передач за игру (всего за 20 минут против «Шарлотт Хорнетс») и стабильно дирижирует атакой, когда выходит на площадку.

У «Торонто» несколько травм среди ключевых игроков, включая перелом орбитальной кости у Скотти Барнса. Это дало шанс молодым игрокам, и их успех стал небольшим позитивом на фоне потерь.

«Юта Джаз»: решимость

Кажется, с третьего раза «Юта Джаз» решительно настроены бороться за лучшие позиции на драфте, не набирая лишние победы в начале сезона. Такой подход к танкингу выглядит гораздо серьезнее, а значит Юта реально настроилась на «Погоню за Флэггом».

«Джаз» дают молодым игрокам больше игрового времени, самый проверенный способ проигрывать игры под прикрытием развития молодежи. Пятеро игроков младше 23 лет получают по крайней мере по 15 минут за матч. Хотя из-за травмы Тейлора Хендрикса ветераны вроде Джона Коллинза стали играть больше, «Юта» по-прежнему делает ставку на молодежь на ключевых позициях.

Разыгрывающий Кейонте Джордж лидирует по минутам и броскам. Хоть иногда он выглядит достойно, его неэффективные броски и потери – одна из причин, по которой «Юта» на последнем месте по атакующей эффективности.

Это похоже на план, и «Джаз» на этот раз уверенно следуют ему с самого начала.

«Вашингтон Уизардс»: надежда

Если присмотреться, то Билаль Кулибали похож на звезду, у Кишона Джорджа есть потенциал войти в сборную по защите, а Алекс Сарр не так плох, как многие успели подумать.

Для «Вашингтона» этого уже должно быть достаточно.

Команда годами «охотилась» на восьмое место, неудачно выбирая на драфте и избегая трудных решений, которые могли бы привести к долгосрочному успеху. Теперь в составе «Уизардс» много молодых игроков, и это уже прогресс. Особенно приятно, что новички вроде Каррингтона на самом деле подают надежды.

Кулибали – однозначно главный игрок во всей этой истории, даже несмотря на высокий номер драфта у Сарра. На второй год Кулибали заметно прибавил, и теперь по праву входит в число самых интересных молодых игроков лиги. С показателями в 15,3 очка и 5,6 подбора и 2,7 передачи с бросковой линейкой 56,4/37,5/77,1 можно даже забыть, что изначально его главный талант – игра в обороне.

В Вашингтон приходят хорошие дни, и хотя много побед фанатам вряд ли пока придется увидеть, настроение у них уже не такое безнадежное.

Адаптированный материал от Bleacher Report . Статистика актуальна на 16.11.24.

Фото: Gettyimages.ru /Joshua Gateley, Thearon W. Henderson, Logan Riely, Adam Pantozzi, Michael Reaves, Jonathan Bachman; Imagn Images/ Petre Thomas, Ken Blaze, Marc Lebryk, Alonzo Adams; AP Photo/Carlos Osorio, Brandon Dill, Chris Carlson, Benny Sieu; USA TODAY Sports/Kevin Jairaj