Эван Тернер: «Спортсмены достаточны умны, чтобы 3 минуты выражать свои мысли без ругательств»
Эван Тернер раскритиковал молодежь в НБА.
Энтони Эдвардс и Ламело Болл были оштрафованы за оскорбительный жест и неподобающее выражение. События заставили бывшего баскетболиста Эвана Тернера прокомментировать поведение молодых игроков НБА в целом.
«Могу показаться старомодным, но нецензурные выражения в послематчевых интервью – это настоящая безвкусица.
Только 12-летние не могут обойтись без ругательств, спортсмены достаточно умны, чтобы 3 минуты выражать свои мысли без них. Это не мило и не круто.
И это говорю я», – заявил Тернер в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Эвана Тернера
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