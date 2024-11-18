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Эван Тернер: «Спортсмены достаточны умны, чтобы 3 минуты выражать свои мысли без ругательств»

Эван Тернер раскритиковал молодежь в НБА.

Энтони Эдвардс и Ламело Болл были оштрафованы за оскорбительный жест и неподобающее выражение. События заставили бывшего баскетболиста Эвана Тернера прокомментировать поведение молодых игроков НБА в целом.

«Могу показаться старомодным, но нецензурные выражения в послематчевых интервью – это настоящая безвкусица.

Только 12-летние не могут обойтись без ругательств, спортсмены достаточно умны, чтобы 3 минуты выражать свои мысли без них. Это не мило и не круто.

И это говорю я», – заявил Тернер в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Эвана Тернера
logoШарлотт
logoМиннесота
logoНБА
logoЭван Тернер
logoЛамело Болл
logoЭнтони Эдвардс
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