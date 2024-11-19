Скотти Барнс и Брюс Браун оделись на матч против «Индианы» как ковбои
Скотти Барнс и Брюс Браун пришли на матч против «Пэйсерс» в образе ковбоев.
Оба игрока «Торонто» не участвовали в матче.
«Рэпторс» одержали победу над «Пэйсерс» со счетом 130:119. Ар Джей Барретт принес канадской команде 39 очков, Якоб Пелтль отметился 30 очками и 15 подборами.
В воскресенье Барнс вступил в шутливую перепалку с болельщиком в соцети. Болельщик бросил вызов игроку, сказав, чтобы тот оделся на следующий матч как его партнер по команде Брюс Браун.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Торонто» в соцсети X
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