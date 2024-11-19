Скотти Барнс и Брюс Браун оделись на матч против «Индианы» как ковбои

Скотти Барнс и Брюс Браун пришли на матч против «Пэйсерс» в образе ковбоев.

Оба игрока «Торонто » не участвовали в матче.

«Рэпторс» одержали победу над «Пэйсерс» со счетом 130:119. Ар Джей Барретт принес канадской команде 39 очков, Якоб Пелтль отметился 30 очками и 15 подборами.

В воскресенье Барнс вступил в шутливую перепалку с болельщиком в соцети. Болельщик бросил вызов игроку, сказав, чтобы тот оделся на следующий матч как его партнер по команде Брюс Браун .