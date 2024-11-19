Юджин Оморуйи будет выступать за фарм-клуб «Торонто»
Юджин Оморуйи присоединится к фарм-клубу «Торонто» в G-лиге.
За три сезона в НБА канадский форвард (27 лет, 198 см) провел 87 матчей за «Даллас», «Оклахому», «Детройт» и «Вашингтон», набирая в среднем 5,7 очка 2,3 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости