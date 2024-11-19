Юджин Оморуйи будет выступать за фарм-клуб «Торонто»

Юджин Оморуйи присоединится к фарм-клубу «Торонто» в G-лиге.

За три сезона в НБА канадский форвард (27 лет, 198 см) провел 87 матчей за «Даллас», «Оклахому», «Детройт» и «Вашингтон», набирая в среднем 5,7 очка 2,3 подбора.