Многие команды НБА проявляют интерес к Якобу Пелтлю

Многие команды НБА надеются увидеть Якоба Пелтля на рынке обменов.

Центровой «Торонто » проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 17,1 очка, 11,9 подбора, 2,7 передачи и 1,3 блок-шота за матч.

Если «Рэпторс» сделают Пельтля доступным для обмена к февральскому дедлайну, интерес к игроку в лиге будет значительным, отмечает журналист Эван Сайдери.