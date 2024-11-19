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Многие команды НБА проявляют интерес к Якобу Пелтлю

Многие команды НБА надеются увидеть Якоба Пелтля на рынке обменов.

Центровой «Торонто» проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 17,1 очка, 11,9 подбора, 2,7 передачи и 1,3 блок-шота за матч.

Если «Рэпторс» сделают Пельтля доступным для обмена к февральскому дедлайну, интерес к игроку в лиге будет значительным, отмечает журналист Эван Сайдери.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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logoТоронто
возможные переходы
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