Многие команды НБА проявляют интерес к Якобу Пелтлю
Многие команды НБА надеются увидеть Якоба Пелтля на рынке обменов.
Центровой «Торонто» проводит лучший сезон в карьере, набирая в среднем 17,1 очка, 11,9 подбора, 2,7 передачи и 1,3 блок-шота за матч.
Если «Рэпторс» сделают Пельтля доступным для обмена к февральскому дедлайну, интерес к игроку в лиге будет значительным, отмечает журналист Эван Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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