Ар Джей Барретт набрал 39 очков, 9 подборов и 5 передач в победном матче с «Индианой»

«Торонто» одержал победу над «Индианой» – 130:119.

В составе «Рэпторс» форвард Ар Джей Барретт набрал 39 очков, 9 подборов и 5 передач.

За 36 минут Барретт реализовал 13 из 21 с игры и 9 из 12 с линии при 5 потерях.