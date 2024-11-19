Ар Джей Барретт набрал 39 очков, 9 подборов и 5 передач в победном матче с «Индианой»
«Торонто» одержал победу над «Индианой» – 130:119.
В составе «Рэпторс» форвард Ар Джей Барретт набрал 39 очков, 9 подборов и 5 передач.
За 36 минут Барретт реализовал 13 из 21 с игры и 9 из 12 с линии при 5 потерях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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