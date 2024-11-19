«Бруклин» готов обменять Кэма Томаса
Кэм Томас считается доступным для обмена.
«Снайпер Кэм Томас не смог договориться о продлении контракта и, как многие считают, доступен для обмена, но список возможных вариантов «Бруклина» на этом едва ли заканчивается. У них есть проверенные ветераны, такие как Деннис Шредер и Боян Богданович, который еще не играл в этом сезоне из-за операции на левой ноге, но приближается к возвращению», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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