«Бруклин» готов обменять Кэма Томаса

Кэм Томас считается доступным для обмена.

«Снайпер Кэм Томас не смог договориться о продлении контракта и, как многие считают, доступен для обмена, но список возможных вариантов «Бруклина » на этом едва ли заканчивается. У них есть проверенные ветераны, такие как Деннис Шредер и Боян Богданович , который еще не играл в этом сезоне из-за операции на левой ноге, но приближается к возвращению», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.