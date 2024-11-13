Егор Демин – 5-й в рейтинге участников драфта-2025 по версии No Ceilings

No Ceilings представил свой рейтинг участников следующего драфта НБА.

18-летний российский защитник Егор Демин, выступающий в NCAA за университет Бригама Янга, находится в рейтинге на 5-м месте.

Топ-10 участников драфта-2025 по версии No Ceilings:

1. Купер Флэгг , форвард (Дьюк)

2. Эйс Бэйли, форвард (Рутгерс)

3. Дилан Харпер, защитник (Рутгерс)

4. Ви Джей Эджкомб, защитник (Бэйлор)

5. Егор Демин, защитник (Бригам Янг)

6. Тре Джонсон, защитник (Техас)

7. Нолан Траоре, защитник (Сен-Кантен)

8. Кон Нуппель, форвард (Дьюк)

9. Аса Ньюэлл, форвард-центровой (Джорджия)

10. Бен Сараф, защитник (Ульм)