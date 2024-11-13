Егор Демин – 5-й в рейтинге участников драфта-2025 по версии No Ceilings
No Ceilings представил свой рейтинг участников следующего драфта НБА.
18-летний российский защитник Егор Демин, выступающий в NCAA за университет Бригама Янга, находится в рейтинге на 5-м месте.
Топ-10 участников драфта-2025 по версии No Ceilings:
1. Купер Флэгг, форвард (Дьюк)
2. Эйс Бэйли, форвард (Рутгерс)
3. Дилан Харпер, защитник (Рутгерс)
4. Ви Джей Эджкомб, защитник (Бэйлор)
5. Егор Демин, защитник (Бригам Янг)
6. Тре Джонсон, защитник (Техас)
7. Нолан Траоре, защитник (Сен-Кантен)
8. Кон Нуппель, форвард (Дьюк)
9. Аса Ньюэлл, форвард-центровой (Джорджия)
10. Бен Сараф, защитник (Ульм)
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: No Ceilings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости