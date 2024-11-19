Андрей Кириленко: «Демин, Голдин и Лахин – три главных претендента на то, чтобы быть выбранными на драфте НБА»

Андрей Кириленко оценил шансы молодых россиян из NCAA попасть в НБА.

«Помимо Демина, я бы еще отметил Владислава Голдина из Мичиган Стэйт и Виктора Лахина из Клемсона (кстати, я чуть не попал в Клемсон). Егор, Влад и Витя – три человека, которые сейчас лидеры своих команд в NCAA .

Это дорогого стоит при такой конкуренции и высочайшем уровне исполнителей и тренеров в NCAA. Им доверяют ведущие роли, и это о многом говорит. Так что Демин, Голдин и Лахин – три главных претендента на то, чтобы быть выбранными на драфте. Они готовы. Особенно Голдин, который на сто процентов созрел для следующего шага. И тут бы я отдал должное ЦСКА, который не стал удерживать игрока в своей системе и ради будущего центрового отпустил его в США. Виктору и Егору надо еще добавить, но все придет в процессе.

Что касается остальных наших ребят, которые выступают в первом дивизионе NCСA, то, конечно, они тоже в нашем поле зрения. Это Ярослав Нягу, Виктор Панов, Даниил Глазков и Нестор Дячок. Последний напоминает мне Кайла Синглера. Легкий третий номер, с отличным броском.

У всех есть хорошие шансы стать профессионалами. Но по сравнению с первой троицей они пока сыроваты», – написал президент РФБ в колонке для «СЭ».