Леандро Больмаро из «Милана» выбыл на 2-3 недели из-за травмы
«Милан» в ближайшее время не сможет рассчитывать на Леандро Больмаро .
Защитник «Милана» выбыл на 2-3 недели из-за повреждения левого бедра.
Больмаро получил травму в матче Евролиги с «Партизаном» в пятницу. В нынешнем розыгрыше турнира аргентинец набирает 7,1 очка и 3,7 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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