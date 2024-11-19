Леандро Больмаро из «Милана» выбыл на 2-3 недели из-за травмы

«Милан» в ближайшее время не сможет рассчитывать на Леандро Больмаро .

Защитник «Милана » выбыл на 2-3 недели из-за повреждения левого бедра. Больмаро получил травму в матче Евролиги с «Партизаном» в пятницу. В нынешнем розыгрыше турнира аргентинец набирает 7,1 очка и 3,7 передачи в среднем за игру.