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Леандро Больмаро из «Милана» получил травму голеностопа

Леандро Больмаро травмировал голеностоп в матче чемпионата Италии .

Защитник «Милана» в игре с «Динамо Сассари» (100:75) вынужден был покинуть площадку всего через 2 минуты после появления в связи с повреждением голеностопного сустава левой ноги.

Степень серьезности травмы 24-летнего аргентинца еще предстоит выяснить, но участие в предстоящей встрече Евролиги с «Парижем» находится под вопросом.

Итальянский клуб ранее на несколько недель потерял «большого» Джоша Нибо.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
травмы
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