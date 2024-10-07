Леандро Больмаро из «Милана» получил травму голеностопа
Леандро Больмаро травмировал голеностоп в матче чемпионата Италии .
Защитник «Милана» в игре с «Динамо Сассари» (100:75) вынужден был покинуть площадку всего через 2 минуты после появления в связи с повреждением голеностопного сустава левой ноги.
Степень серьезности травмы 24-летнего аргентинца еще предстоит выяснить, но участие в предстоящей встрече Евролиги с «Парижем» находится под вопросом.
Итальянский клуб ранее на несколько недель потерял «большого» Джоша Нибо.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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