Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит еще 3-4 недели
Джош Нибо не готов к возвращению в состава «Милана».
Тяжелый форвард 31 октября получил травму руки в матче Евролиги против «Виртуса».
По итогам повторного обследования стало известно, что Нибо пропустит еще 3-4 недели. После этого выяснится дата его возвращения в состав команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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