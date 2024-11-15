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Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит еще 3-4 недели

Джош Нибо не готов к возвращению в состава «Милана».

Тяжелый форвард 31 октября получил травму руки в матче Евролиги против «Виртуса».

По итогам повторного обследования стало известно, что Нибо пропустит еще 3-4 недели. После этого выяснится дата его возвращения в состав команды.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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Джош Нибо
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