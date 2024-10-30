Шейвон Шилдс из «Милана» пропустит как минимум 2 недели

Шейвон Шилдс выбыл из строя с травмой.

Легкий форвард «Милана » во время матча Серии А против «Наполи» в прошлое воскресенье получил травму мышцы паховой области.

30-летний Шилдс будет повторно обследован через две недели.

В 5 матчах чемпионата Италии Шейвон набирает 9,2 очка, 2,8 подбора и 2,2 передачи за игру.